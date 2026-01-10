Сегодня 10 января 2026
Гендиректор Intel рассказал об освоении 14A и работе с заказчиками

Основной новинкой от Intel на выставке CES 2026 стали процессоры Core Ultra 3-й серии «Panther Lake», но генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) воспользовался мероприятием как возможностью поговорить о техпроцессе 14A (1,4 нм) и заверить потенциальных клиентов и инвесторов, что работа в этом направлении продвигается успешно.

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

«Активно работаем над технологией 14A. Следите за новостями, 14A отлично проявит себя с точки зрения выхода годной продукции и комплекта решений для качественного обслуживания клиентов», — заявил он. Технология Intel 14A, как ожидается, будет готова к работе в массовом производстве в 2027 году, а первые версии инструментов PDK (Process Design Kit) для клиентов выйдут в начале этого. Заявление господина Тана также может означать, что у Intel уже есть минимум один клиент на производство полупроводниковой продукции с использованием технологии 14A.

Актуальный техпроцесс Intel 18A, который применяется при изготовлении чипов Panther Lake, — важный этап в развитии решений компании: он знаменует переход на технологию RibbonFET транзисторов с окружающим затвором (GAA) и PowerVia — схему подачи питания с обратной стороны кристалла. Техпроцесс 14A не менее важен — в его основу ложатся разработки, которые компания сделала при разработке 18A. С появлением 14A компания перейдёт на транзисторы RibbonFET второго поколения и на схему обратной подачи питания PowerDirect второго поколения непосредственно на сток и исток транзисторов, что поможет эффективнее этим питанием управлять. Ещё одним нововведением станут узлы Turbo Cells — они помогут оптимизировать критически важные пути синхронизации, то есть повысить скорость работы чипа без значительных компромиссов по его площади или потреблению энергии.

Ещё один важный для Intel момент в отношении техпроцесса 14A состоит в том, что он будет активно предлагаться другим игрокам — компания станет полномасштабным полупроводниковым подрядчиком. С 18A ей не удалось привлечь ни одного крупного клиента с заказами достаточного объёма за исключением в большей мере собственных нужд и в меньшей — нужд Microsoft и Министерства обороны США. С переходом на 14A Intel рассчитывает как минимум ещё на одного клиента с большими объёмами заказов, которые помогут производителю окупить инвестиции в разработку передового техпроцесса. Сложность в том, что утверждённый план капитальных затрат не предусматривает вложений в мощности 14A для сторонних клиентов. То есть если заказ поступит от игрока масштабов Apple, AMD, Nvidia или Qualcomm, ей придётся смириться с инвестициями в дополнительные мощности, и выход производственного подразделения на безубыточность снова будет отложен.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

«Когда мы привлечём клиента на Intel 14A, нам придётся наращивать расходы задолго до получения дохода. Откровенно говоря, по мере формирования определённого спроса со стороны клиентов, этот этап [выход на безубыточность], вероятно, отложится. Но, думаю, большинство инвесторов отнесётся к этому спокойно, потому что это подтвердит, что мы действительно сможем создать собственное контрактное производство чипов», — заявил в ноябре минувшего года корпоративный вице-президент Intel по корпоративному планированию и связям с инвесторами Джон Питцер (John Pitzer).

Контрактные производители полупроводников традиционно обсуждают с клиентами перспективные техпроцессы ещё до введения необходимых мощностей — и наращивают мощности лишь после того, как первые клиенты возьмут на себя соответствующие обязательства. В Intel такая модель пока отсутствует, потому что основной клиент — её собственное подразделение Products Group, и мощности вводятся в первую очередь для удовлетворения собственного спроса. Особенно остро вопрос встаёт, когда речь идёт о передовом производстве: тепроцесс Intel 14A, например, требует низко- и высоко апертурного EUV-оборудования и других дорогостоящих машин. Капитальные затраты оказываются огромными, и производитель просто не может позволить себе простой мощностей — они наращиваются только при гарантированной загрузке более 80 %.

С другой стороны, предложение клиентам техпроцесса без доступных мощностей может угрожать планам Intel стать контрактным производителем. Её конкуренты в лице TSMC и Samsung Foundry расширяют предприятия, когда уже есть несколько основных клиентов, и ожидается дальнейший рост спроса. Передовое оборудование, в том числе EUV-сканеры, отличают весьма продолжительные сроки поставки, и если Intel не сможет вовремя предоставить мощности новым клиентам, её план может просто рухнуть.

Источник:

Теги: intel, производство микросхем, техпроцессы
