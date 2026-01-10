Сегодня 10 января 2026
Стартап xAI тратит миллиарды долларов на помощь Tesla и проект Macrohard — антипода Microsoft

Специализирующийся на разработке искусственного интеллекта стартап Илона Маска (Elon Musk) xAI быстро расходует денежные средства, а его убытки растут, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании. Она тратит средства на строительство центров обработки данных, привлечение кадрового ресурса и разработку ПО, которое будет управлять человекоподобными роботами.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

По итогам закончившегося в сентябре квартала чистый убыток xAI составил $1,46 млрд; в I квартале этот показатель был $1 млрд, а за первые девять месяцев минувшего года компания потратила $7,8 млрд. Как и другие стартапы с интенсивным ростом, xAI быстро расходует привлекаемые в ходе раундов финансирования средства; целью компании сейчас является создание автономного ИИ, который сможет использоваться для управления человекоподобными роботами, в том числе Tesla Optimus, сообщила она инвесторам. В настоящий момент xAI сосредоточена на быстром запуске ИИ-агентов и другого ПО — проект реализуется в рамках инициативы Macrohard или своего рода конкурента Microsoft, разработкой ПО в котором занимается ИИ. Это ПО должно будет обеспечить работу Optimus.

Руководство xAI дало понять инвесторам, что у неё есть необходимые ресурсы, чтобы и дальше тратить большие суммы. В документах быстрый рост ИИ характеризуется как «скорость убегания» — позаимствованный из астрофизики термин Маск часто использует, чтобы описать быстрый рост своих компаний. За закончившийся в сентябре 2025 года квартал выручка xAI почти удвоилась в квартальном исчислении. Маск управляет несколькими компаниями и проектами, чьи цели и ресурсы часто переплетаются. Чат-бот xAI Grok полностью интегрирован в социальную сеть X и работает в электромобилях Tesla. Космический оператор SpaceX инвестировал в xAI, которая, в свою очередь, закупила аккумуляторы Tesla Megapack на несколько сотен миллионов долларов.

Источник изображения: Salvador Rios / unsplash.com

Маск говорил о возможных преимуществах формального объединения xAI с Tesla, но пока автопроизводитель не выступил инвестором в стартап — глава обеих компаний поддержал идею, но совет директоров Tesla проголосовал против. Идея об участии xAI в работе над человекоподобными роботами может показаться противоречащей прежним заявлениям руководства Tesla — даже сам Маск в 2024 году подчёркивал, что задача xAI состоит в разработке сильного искусственного интеллекта (AGI), а Tesla является производителем электромобилей и роботов, и это «разные задачи».

Сейчас xAI Holdings, в которую входят xAI и X, привлекает средства, которые помогут ей покрыть собственные огромные расходы — в ходе недавнего раунда финансирования это была сумма в $20 млрд при оценке в $230 млрд. Этих денег, предположительно, хватит на год работы или более — каждый месяц ей требуется около $1 млрд. За первые девять месяцев расходы составили почти $8 млрд из инвестиционных средств. Стартап привлекает как акционерный, так и заёмный капитал: при поддержке инвесторов компания учредила целевое юрлицо для приобретения ИИ-ускорителей Nvidia и в ближайшее время намеревается заключить новые сделки по расширению ЦОД Colossus в Мемфисе (шт. Теннесси). Здесь xAI недавно приобрела третье здание, которое поможет увеличить вычислительные мощности до показателя почти в 2 ГВт. Технически это здание расположено уже в штате Миссисипи.

В ходе телефонной конференции с инвесторами руководство xAI выразило оптимизм по поводу результатов компании и подчеркнуло рост выручки, хотя поставленной в июне цели по продажам на $500 млн в год компания может не достичь. По состоянию на сентябрь этот показатель был $200 млн. При этом валовая прибыль растёт: если во II квартале она была $14 млн, то в III квартале увеличилась до $63 млн. Но общие убытки продолжают увеличиваться: минус по EBITDA по состоянию на сентябрь был $2,4 млрд, хотя ранее xAI прогнозировала $2,2 млрд за весь год. Компания пока не раскрыла инвесторам результаты за весь год, но оговорилась, что они обнадёживают. К настоящему моменту xAI привлекла не менее $40 млрд акционерного капитала, в том числе $20 млрд в ходе последнего раунда. По состоянию на сентябрь она выплатила собственным сотрудникам почти $160 млн в виде акций.

Теги: xai, ии, убытки
