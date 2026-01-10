SpaceX разрешили увеличить число спутников Starlink до 19 400, а также опустить их пониже

План SpaceX по увеличению спутниковой группировки Starlink получил частичное одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC), благодаря чему на орбиту будет запущено дополнительно 7500 космических аппаратов, сообщил ресурс PCMag.

Согласно опубликованному в пятницу постановлению FCC, вдвое увеличен лимит количества спутников для группировки Starlink второго поколения, утверждённый в декабре 2022 года, с 7500 до 15 000 единиц. Это означает, что теперь на орбите может находиться в общей сложности 19 400 спутников, поскольку компания получила ранее разрешение по спутникам Starlink первого поколения. Следует отметить, что в запросе SpaceX было указано 22 тыс. спутников Starlink.

FCC также разрешила SpaceX эксплуатировать большинство спутников на орбите примерно на 200 км ниже, что позволит снизить задержку сигнала. Речь идёт о возможности развёртывания «до 144 спутников в 72 плоскостях на каждой из орбитальных оболочек высотой 340, 345, 350, 355 и 365 км, а также развёртывание до 120 спутников в 56 плоскостях на орбитальных оболочках высотой 480 и 485 км». Спутники второго поколения также могут продолжать перемещаться на более высоких орбитах — в 500 км от поверхности Земли.

Что также немаловажно — SpaceX получила «временное разрешение» FCC на эксплуатацию сети Starlink на более высоких уровнях мощности для повышения скорости. FCC уже начала процесс обновления своих правил в отношении ограничения EPFD («эквивалентной плотности потока мощности»). Комиссия заявила: «Мы считаем, что пока идёт разработка этих правил, в интересах общества удовлетворить запрос SpaceX на освобождение от ограничений, позволяющий ей превышать пределы EPFD, учитывая преимущества для сервиса SpaceX и, следовательно, для американских потребителей, а также для дальнейшей защиты операторов геостационарных спутников».

Временное разрешение ограничивается деятельностью Starlink в США и требует от SpaceX соблюдения определённых ограничений, обеспечивающих отсутствие помех для конкурирующих геостационарных спутниковых группировок. Также всё будет зависеть от того, какие будут в итоге утверждённые предельно допустимые показатели EPFD.

Что касается спектра, регулятор, похоже, также одобрил многие, но не все радиодиапазоны, запрошенные SpaceX для улучшения загрузки и выгрузки данных для Starlink, пишет PCMag.

По мнению экспертов, решение FCC позволит значительно увеличить пропускную способность сети Starlink, которая в некоторых регионах США сильно перегружена и работает на пределе.