Итоги 2025 года: процессоры для ПК

На рынке процессоров 2025 год сложно назвать переломным. В какой-то мере это был даже скучный год: никаких новых архитектур, способных переписать правила игры и радикально изменить расстановку сил, так и не появилось. Ни AMD, ни Intel не представили принципиально новых базовых разработок в сегментах настольных и мобильных CPU и фактически ограничились эволюционными обновлениями решений прошлых лет. Иными словами, 2025-й стал годом, в котором в своих умениях соревновались не столько инженеры, сколько маркетологи, подстраивая модельные ряды, позиционирование и цены под текущий спрос и шаги конкурентов.

При этом на прошедший год компьютерный рынок возлагал довольно большие надежды. Ожидалось, что спрос на ПК начнёт восстанавливаться после затяжного спада, а окончание поддержки Windows 10 и переход на Windows 11 спровоцируют массовое обновление парка устройств. Однако на практике ничего такого не произошло. Поставки ПК в 2025 году действительно выросли, но всего на 4–6 % по сравнению с предыдущим годом, и этого оказалось недостаточно, чтобы говорить о полноценном возвращении рынка к нормальной динамике. Для сравнения: в пандемийные 2020–2021 годы продажи компьютеров увеличивались куда более высокими темпами — порядка 15 % в год.

В результате 2025 год стал для рынка скорее периодом стабилизации, чем роста. Основной объём продаж по-прежнему формировался за счёт корпоративных закупок и плановых обновлений, тогда как потребительский сегмент оставался довольно вялым. На этом фоне ещё заметнее проявился структурный сдвиг: мобильные платформы прочно попали в главный фокус внимания производителей процессоров, тогда как десктопный сегмент всё больше играет роль витрины — места, где демонстрируются технологические возможности, но не формируется основной денежный поток.

Не оправдала ожиданий и ставка на массовое внедрение локального ИИ в потребительских ПК. Несмотря на агрессивное продвижение концепции Copilot+ PC как ключевой особенности компьютеров нового поколения, пользователи так и не увидели веских причин срочно модернизировать свои устройства ради ИИ-функций. Да и сами производители CPU действовали осторожно — по-настоящему производительные NPU (Neural Processor Unit) появились лишь в отдельных мобильных процессорах, тогда как десктопный сегмент остался практически вне этой тенденции. Это значит, что пока ИИ в ПК выглядит скорее как задел на будущее и удобный маркетинговый нарратив, чем как реальный драйвер спроса. Впрочем, по мере появления полезных сценариев для задействования локального ИИ ситуация ещё может измениться.

Зато в течение 2025 года стали хорошо заметны последствия решений, принятых AMD и Intel до этого. Баланс сил на рынке продолжил смещаться: AMD сумела укрепить позиции, особенно в настольном сегменте, тогда как Intel, испытывающая трудности с обновлением массовых линеек, столкнулась с потерей доли. Не смогла громко заявить о себе и Qualcomm: несмотря на амбициозные планы, процессоры Snapdragon X пока остаются нишевым явлением и не оказывают заметного влияния на рынок Windows-ПК.

Таким образом, 2025 год стал для процессорной отрасли временем не революций, а проверки стратегий — технологических, рыночных и маркетинговых. Именно эти процессы, их причины и последствия мы и разберём дальше, подводя итоги ушедшего года.

⇡#Глобальные перемены: AMD наступает

Несмотря на отсутствие технически перспективных новинок, 2025 год оказался поворотным совсем в другом отношении — рынок стал благосклоннее относиться к процессорам AMD, и компании наконец-то удалось добиться явных успехов в откусывании доли у Intel. Иными словами, тенденции 2024 года укрепились, и накопительные изменения последних лет наконец-то дали осязаемый результат.

Впрочем, есть нюанс: если говорить о потребительских процессорах в сумме, включая настольные и мобильные модели, то ничего как будто бы и не поменялось. За Intel по итогам 2025 года осталось три четверти рынка, в то время как AMD продолжает довольствоваться долей в 25 %. Безусловно, это тоже можно назвать каким-то успехом, ведь если отмотать историю на три года назад, то в распоряжении AMD было не более 17 % рынка, но тем не менее нынешняя 25%-ная доля компании на фоне впечатляющих продаж настольных Ryzen 9000 кажется какой-то мистификацией, хотя такие числа и выдают авторитетные аналитики (например, Mercury Research).

Секрет тут простой: 70 % всех проданных в 2025 году процессоров — это чипы, предназначенные для использования в ноутбуках. А с ними у AMD исторически дела обстоят не лучшим образом. И это наглядно подтверждается числами. Доля Intel в мобильном сегменте в течение года колебалась в пределах от 77 до 79 %, что мало отличается от ситуации, наблюдаемой в течение всей последней пятилетки. Зато в десктопах компания действительно терпит фиаско: к концу года доля AMD в этом сегменте выросла до 33 %, чего в истории противостояния компаний никогда ещё не случалось. И этот результат выглядит ещё более феноменально, если вспомнить, что ещё в 2023 году доли AMD и Intel в поставках настольных процессоров соотносились как 20:80.

Всё это выступает убедительным подтверждением того факта, что рост или падение рыночных долей редко становится результатом первенства в разработке архитектур или техпроцессов. Гораздо важнее другое — насколько удачно производители попадают своими продуктами в конкретные сегменты и сценарии использования.

Ярким примером такого чёткого попадания «в яблочко» стала одна из ключевых ставок AMD последних лет — технология 3D V-Cache. В 2025 году дополнительный 64-Мбайт кеш третьего уровня окончательно перестал быть нишевой добавкой и, широко распространившись по десктопным продуктам, стал их явным конкурентным преимуществом. Именно процессоры Ryzen X3D тянули вверх долю AMD в десктопном сегменте — такие CPU стали стандартным выбором для систем игрового класса, поскольку обеспечиваемая ими прибавка производительности вполне закономерна и хорошо заметна. Скажу больше, доминирование процессоров с 3D V-Cache (включая модели на архитектурах Zen 4 и Zen 5) доходило до того, что на них приходилось более половины всех глобальных розничных продаж, особенно во второй половине года, когда поставки соответствующих моделей окончательно нормализовались.

Однако эффект 3D-кеша почти полностью сосредоточен в десктопах, и именно поэтому в мобильном сегменте прошедший год для AMD не был таким удачным. На протяжении всего года компания реорганизовывала линейки мобильных процессоров, упрощала брендинг, пересматривала позиционирование и пыталась закрыть разрывы между семействами, но особого успеха это так и не принесло. Доля AMD в мобильных CPU либо стагнировала, либо показывала слабую отрицательную динамику, особенно в массовых ноутбуках.

Причины тут комплексные. С одной стороны, AMD по-прежнему сильно зависит от OEM-партнёров, которые по отношению к платформам компании демонстрируют некоторый скептицизм. С другой — ставка на энергоэффективность и интеграцию ИИ-блоков в предлагаемых компанией мобильных чипах пока не сыграла: составляющие костяк текущего ноутбучного ассортимента процессоры Ryzen AI 300 так и не стали по-настоящему массовым решением, уступая в распространённости решениям конкурента чуть ли не на порядок. И в итоге 2025 год стал для AMD периодом, когда она уверенно усиливала позиции в десктопах, но так и не смогла превратить мобильное направление в полноценный драйвер роста. И если эта ситуация не изменится в ближайшей перспективе, мобильный сегмент рискует так и остаться для AMD упущенной территорией.

Тем не менее AMD впервые за долгое время стала выглядеть не как компания, отвечающая на действия конкурента, а как самостоятельный игрок, уверенно опирающийся на собственные сильные стороны. Ставка на долгоживущую платформу AM5, предсказуемую поддержку нескольких поколений процессоров и чёткое позиционирование Ryzen X3D позволила AMD фактически приватизировать сегмент систем для геймеров и энтузиастов. Даже при скромных объёмах продаж по сравнению с мобильным рынком именно десктопы стали для компании демонстрацией технологического лидерства и стабильным источником роста доли. И в этом смысле 2025 год показал: AMD научилась зарабатывать и усиливать позиции не за счёт наступления широким фронтом по всему рынку, а за счёт точечных ударов в стратегически важные и прибыльные ниши. Дополнительную устойчивость этой модели придаёт и серверное направление. Успехи линейки Epyc продолжают обеспечивать компании и финансовую подушку, и технологический задел, что даёт AMD возможность спокойно двигаться взятым курсом.

Для Intel год прошёл под знаком глубокой перестройки. В марте компанию возглавил Лип-Бу Тан, сделавший ставку на стабилизацию бизнеса, привлечение инвестиций и подготовку к следующему технологическому циклу. На этом фоне Intel решала накопившиеся производственные проблемы и одновременно вела сложные переговоры с американскими властями по поводу субсидий и размещения производств, но Тан оказался тонким политиком и умелым переговорщиком. Поэтому даже затеянный было Трампом скандал довольно быстро развернулся на 180 градусов и привёл к выделению Intel многомиллиардной государственной поддержки.

Попутно компания активно привлекала инвестиции и искала технологических партнёров, пытаясь укрепить позиции собственного производства и сохранить курс на возвращение к конкурентоспособным техпроцессам. Самым заметным результатом этих усилий стало стратегическое сближение с Nvidia, предполагающее не только денежные вливания, но и совместную разработку x86-процессоров для дата-центров, а также гибридных потребительских решений с графикой RTX. Впрочем, практические плоды этих договорённостей остаются вопросом будущего. Так что в краткосрочной перспективе эти усилия мало помогли процессорному бизнесу.

Что же касается текущего ассортимента продукции, то наиболее болезненным для Intel эпизодом стал полный провал семейства Arrow Lake в настольном сегменте. Новая линейка не смогла привлечь потребителей из-за отсутствия заметного прироста производительности или энергоэффективности, а шоковая терапия в виде снижения цен не только почти не повлияла на продажи, но и к тому же привела к падению маржинальности. Аховую ситуацию дополнительно осложнил дефицит процессоров Raptor Lake, из-за которого более востребованные модели оказались ограничены в поставках, что окончательно подорвало положение Intel в десктопах.

Зато в мобильном сегменте Intel удалось удержать устойчивые позиции. В первую очередь этому посодействовала серия Core Ultra 200V (Lunar Lake), ставшая эталонной платформой для пресловутых ИИ ПК и обладающая не только мощным NPU, но и рекордной энергоэффективностью, а также производительной графикой. Довольно удачно выступили в мобильном сегменте и Arrow Lake в лице Core Ultra 200H/200HX/200U с серьёзно возросшей многопоточной производительностью и при этом не требующие от производителей ноутбуков переработки платформы (в отличие от настольных собратьев). В результате именно мобильные процессоры стали для Intel ключевым источником стабильности: сильные связи с OEM-производителями, зрелые платформы и активное продвижение ИИ-функций позволили компании существенно компенсировать проблемы в настольном сегменте.

В итоге 2025 год наметил углубляющийся раскол процессорного рынка. AMD уверенно чувствует себя в десктопах, но буксует в мобильном сегменте. Intel, наоборот, цепко держится в ноутбуках, но теряет позиции в настольных платформах. Пока эти перекосы не приводят к явным изменениям общей рыночной картины. Однако фундамент для будущих сдвигов, которые будут происходить с выходом следующих архитектур и техпроцессов, получается довольно необычным.

⇡#Маркетологи победили. Или нет?

Главной особенностью прошедшего года стало то, что ключевые движущие силы процессорного рынка — развитие архитектур, наращивание числа ядер и рост частот — уступили место маркетинговому лавированию. Производители откровенно занялись оптимизацией уже существующих решений под различные сценарии использования, выдавая это, а не увеличение вычислительной мощности, за новое выражение прогресса. В конечном итоге это выродилось в расслоение ассортимента продукции и усиление роли тех или иных добавочных специализированных блоков (NPU, GPU, 3D-кеш и т. п.) в составе CPU.

При этом самым заметным трендом 2025 года стала тотальная интеграция в потребительские процессоры ИИ-ускорителей в виде блоков NPU. Нейронный сопроцессор, который ранее можно было воспринимать как маркетинговый бонус, стал обязательным компонентом как минимум в мобильных решениях. Поэтому совсем неудивительно, что практически все новые мобильные CPU среднего и старшего ценовых сегментов, представленные в прошлом году, так или иначе позиционировались как «готовые к ИИ». У AMD нейронные сопроцессоры получили представители серий Ryzen 200 (производительностью 16 TOPS), Ryzen AI 300 (50-55 TOPS), Ryzen AI Max (50 TOPS) и даже ориентированный на игровые консоли Ryzen AI Z2 Extreme (50 TOPS). У Intel — Core Ultra 200U/H/HX (13 TOPS) и Core Ultra 200V (40-48 TOPS). Более того, NPU производительностью 13 TOPS теперь есть даже в десктопных процессорах семейства Arrow Lake. Всё это привело к тому, что встроенный нейросетевой ускоритель в конечном счёте был атрибутом более чем 30 % проданных в 2025 году процессоров.

Но такое насаждение не конвертируется в востребованность нейронных сопроцессоров автоматически. Не помогло им стать важной деталью современных CPU даже то, что Microsoft активно продвигала концепцию локального ИИ и Copilot+ PC, стараясь сформировать спрос на NPU сверху. Реальные нагрузки, исполняемые на NPU, так и остались совершенно нишевой историей. Впрочем, программная поддержка NPU всё-таки расширяется. И сегодня использовать нейросетевой сопроцессор могут не только новые функции Windows 11 (Windows Studio Effects, Live Captions, Cocreator в Paint, Recall и т. п.), но и некоторые приложения для работы с контентом: Adobe Photoshop/Premiere Pro/Lightroom, DaVinci Resolve, CyberLink PowerDirector, OBS Studio, Blender и другие. Тем не менее большинство ИИ-задач пользователи продолжают решать по старинке — либо на GPU, либо в облаке.

Ещё одной заметной тенденцией стал отход от гонки за абсолютной производительностью. Рост числа ядер и частот очевидным образом упёрся в энергопотребление и тепловые ограничения. В результате производители стали смещать акцент на эффективность. Этот сдвиг хорошо заметен не только в ноутбуках, но и в настольных системах. Хотя десктопы по-прежнему остаются территорией максимальной мощности, в 2025 году установленные ранее пределы в 32 потока и 6,2 ГГц так и остались непокорёнными в серийных продуктах.

При этом в течение года заметно усилилась фрагментация процессорных линеек. Вместо универсальных семейств производители стали предлагать всё более специализированные решения, рассчитанные на конкретные сценарии: игры, тонкие ноутбуки, ИИ-нагрузки, игровые консоли. С точки зрения производителей это позволяет точнее прицеливаться в потребности отдельных категорий пользователей, но для покупателей — сильно усложняет выбор. Особенно отчётливо это проявляется в мобильном сегменте, где простые числовые индексы и названия перестали отражать реальное положение процессора в иерархии и его архитектурную прогрессивность. Например, в серию Intel Core Ultra 200 теперь входят как процессоры с дизайном Arrow Lake, так и Lunar Lake. Но сильнее всего путает потребителей AMD, в текущем мобильном ассортименте которой одновременно есть Ryzen 8045HX (Zen 4/RDNA 2), Ryzen 9000HX (Zen 5/RDNA 2), Ryzen 10 (Zen 2/RDNA 2), Ryzen 100 (Zen 3/RDNA 2), Ryzen 200 (Zen 4/RDNA 3), Ryzen AI 300 (Zen 5/RDNA 3.5), а также Ryzen AI Max (Zen 5/RDNA 3.5). В результате даже опытному пользователю всё сложнее понять, где в модельном ряду находится конкретный процессор, без углубления в спецификации.

Говоря об итогах года, нельзя не упомянуть и о совершённом архитектурой Arm рывке. Хотя процессоры на её основе так и не стали привычным обитателем классических настольных ПК, сегодня уже можно уверенно говорить о том, что стараниями Qualcomm основанные на Arm-процессорах Windows-ПК перестали быть экзотикой. Число различных моделей ноутбуков на процессорах серии Snapdragon X перевалило за сотню, а если брать отдельно сегмент ультрабуков, то в нём их доля дошла до внушительных 15-20 %. Впрочем, влияние Arm на рынок в 2025 году носило скорее стратегический, чем количественный характер. Эта архитектура показала возможность создания лёгких, тонких и высокоавтономных решений, способных работать от батареи по 20-30 часов, и к этому рубежу стали тянуться традиционные разработчики x86-процессоров. Редкая презентация AMD и Intel обходится теперь без сравнения собственных процессоров с представителями серии Snapdragon X по соотношению производительности на ватт.

В конечном счёте 2025-й стал для рынка процессоров годом выжидания и подстройки. Производители приводили в порядок линейки, проверяли жизнеспособность сделанных ранее ставок и адаптировались к новым требованиям экосистемы — прежде всего связанным с ИИ. В результате год обошёлся без громких побед, но стал насыщенным в смысле стратегических сдвигов, заложивших предпосылки для крупных изменений в будущем, которых можно ждать в 2026-м с появлением следующих поколений архитектур и техпроцессов.

⇡#Новые продукты в 2025 году

На первый взгляд кажется, что в 2025 году было довольно много анонсов новых процессоров. Однако если задуматься, то число новинок, которые реально привнесли на рынок что-то новое, а не представляли собой простое переименование, перепозиционирование или обновление уже имеющихся CPU, окажется очень небольшим.

Действительно, вот что было предложено в десктопном сегменте:

Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D — расширение серии X3D на двухчиплетные модели Zen 5;

Ryzen 7 9700F, Ryzen 5 9600 и 9500F — добавление к семейству Zen 5 более доступных моделей;

Ryzen 5 7500X3D, 7400 и 7400F — добавление в ассортимент бюджетных Socket AM5-процессоров с архитектурой Zen 4;

Core Ultra 9 285, Core Ultra 7 265, Core Ultra 5 245, 235 и 225 — расширение семейства Arrow Lake за счёт неоверклокерских моделей.

Ни один из этих анонсов, очевидно, не заслуживает подробного разговора в рамках итогового обзора событий года. Ведь то, что это за CPU, безошибочно становится понятно из их названия.

Немало подобных проходных анонсов было и в мобильном сегменте:

расширение модельного ряда Ryzen AI 300 (Strix Point) дополнительными моделями;

маркетинговое переименование старых процессоров Ryzen 8040 (Hawk Point) в серию Ryzen 200;

выпуск мобильных процессоров Ryzen 9000HX (Fire Range), представляющих собой вариации десктопных Ryzen 9000 с урезанным тепловым пакетом;

выпуск серии Ryzen Z2 для консолей, которая получилась переименованием процессоров Ryzen Z1 и Ryzen AI 300;

выход мобильной серии Core Ultra 200HX, в которую вошли аналоги настольных Arrow Lake с урезанными тепловыми пакетами;

добавление в линейку Qualcomm Snapdragon X бюджетных процессоров для дешёвых ноутбуков.

В результате хотя 2025 год в процессорной отрасли оказался насыщен анонсами, в действительности на подлинные новинки он очень беден. Основная активность производителей свелась к расширению линеек, переименованию уже существующих дизайнов и более тонкой сегментации продуктов под конкретные сценарии. На этом фоне особенно хорошо видны те немногие процессоры, которые действительно выбивались из общего потока и предлагали рынку не очередной рефреш, а качественно новый подход, — именно о них и стоит поговорить отдельно.

Одной из главных премьер компании AMD стали процессоры Ryzen Threadripper 9000, которые принесли долгожданное обновление в сегменте высокопроизводительных рабочих станций (HEDT). Эти построенные на архитектуре Zen 5 родственники серверных Epyc (Turin) получили до 64 ядер в обычной серии и до 96 ядер в Pro-серии (за счёт использования 8 и 12 кристаллов CCD соответственно), а также поддержку 4 или 8 каналов регистровой DDR5-памяти и до 80 линий PCIe 5.0. Их высокая вычислительная мощность вновь закрепила за серией Threadripper статус безальтернативного решения для профессиональных рабочих станций, поскольку в ассортименте Intel сопоставимых по характеристикам продуктов попросту не существует. А если говорить более глобально, то Threadripper 9000 наглядно показали, что создавать принципиально новые продукты для каких-то узких, но важных рыночных ниш вполне возможно и без архитектурных прорывов. И действительно, по сравнению с прошлым семейством Threadripper 7000 новые процессоры увеличили производительность почти на четверть.

Вторым таким семейством продуктов, в котором на основе имеющихся компонентов было собрано нечто принципиально новое, стало AMD Ryzen AI Max (Strix Halo). Это не имеющие аналогов условно мобильные APU (с TDP 45-120 Вт), одновременно располагающие арсеналом из ядер Zen 5 числом до 16 штук, NPU мощностью 50 TOPS и графики поколения RDNA 3.5 с набором из 32-40 CU. Кроме того, такие процессоры совместимы со скоростной LPDDR5X-8000 с 256-битной шиной, что превращает их в уникальный комбайн с высокой вычислительной производительностью, развитыми ИИ-возможностями и интегрированной графикой, сопоставимой по мощности с мобильной RTX 4060. Для создания таких процессоров AMD пришлось разработать новый чиплет IOD с крупным видеоядром и улучшенным контроллером памяти, но кристаллы CCD в этих CPU применяются точно такие же, как и в других носителях архитектуры Zen 5. Благодаря этому представители серии Ryzen AI Max попали в довольно узкую нишу премиальных игровых ноутбуков и компактных ИИ ПК и в целом оказались довольно тепло приняты целевой аудиторией. Об успехе серии можно судить, например, по тому, что в начале наступившего года AMD объявила о её расширении дополнительными моделями.

И третья заметная новинка — мобильные процессоры Arrow Lake серии Intel Core Ultra 200U/H, которые, в отличие от своих настольных собратьев, оказались намного более успешны. Именно благодаря им Intel во многом продолжает удерживать доминирующее положение в мобильном сегменте, что косвенно указывает на их удачное соответствие ожиданиям рынка. Впрочем, в отличие от Arrow Lake для десктопов, в составе Core Ultra 200U/H используется иной состав чиплетов, больше ориентированный на энергоэффективность, чем на максимальную производительность. В результате 15-Вт Core Ultra 200U имеют формулу ядер 2P+8E+2LPE, а 28/45-Вт Core Ultra 200H — 6P+8E+2LPE. Графика в первом случае располагает четырьмя ядрами Xe-LPG, а во втором — восемью ядрами Xe-LPG+. В итоге серия Core Ultra 200U отлично вписывается в тонкие и лёгкие ноутбуки с автономностью более 12 часов в смешанных задачах, тогда как Core Ultra 200H — в производительные и тонкие ноутбуки с игровыми возможностями примерно как у мобильной RTX 3050.

Список важных анонсов на этом, к сожалению, заканчивается. То есть процессорных новинок было много, но по-настоящему существенных и интересных — буквально единицы.

⇡#Чего ждать дальше

Если 2025 год в процессорной индустрии прошёл под знаком достаточно вялой эволюции, то 2026-й обещает оказаться куда насыщеннее, по крайней мере на уровне анонсов. Уже январская выставка CES 2026 задала неожиданно позитивный тон: по представленным новинкам стало ясно, что крупнейшие игроки готовы ускорить темп и в части архитектур, и в части техпроцессов, а заодно пересмотреть логику развития своих продуктовых линеек.

Главным анонсом выставки стали мобильные процессоры Intel Core Ultra 300 (Panther Lake). Это поколение принесло с собой сразу несколько крупных изменений: новые архитектуры производительных и энергоэффективных ядер Cougar Cove и Darkmont, новое графическое ядро на архитектуре Xe3-LPG и, что особенно важно, первый массовый дебют ангстремного техпроцесса Intel 18A. По сути, Panther Lake стал для современной Intel редким примером продукта, в котором новая архитектура CPU, новая графика и новый техпроцесс сошлись одновременно, демонстрируя хорошо подготовленную попытку компании вернуться в технологическую гонку на равных с лидерами.

Фактически Panther Lake превратился в экзамен для всей стратегии Intel — как архитектурной, так и производственной. И характерно, что компания вновь сдаёт его в мобильном сегменте. По изначальном замыслу, Core Ultra 300 должны стать развитием сразу двух предшествующих линеек: от Lunar Lake они наследуют энергоэффективность, от Arrow Lake — вычислительную мощность. Дополняют картину ИИ-сопроцессор NPU производительностью 50 TOPS и заметно усиленная интегрированная графика, которая в старших конфигурациях вплотную приближается к уровню мобильной GeForce RTX 4050.

На первый взгляд Core Ultra 300 выглядят если и не как прямая заявка на лидерство, то по меньшей мере как серьёзное укрепление позиций Intel в мобильном сегменте. Это подтверждает и реакция рынка: и производительные 25–80-ваттные модели с формулой 4P+8E+4LPE, и более экономичные версии в диапазоне 25–55 Вт с формулой 4P+4LPE быстро нашли отклик у производителей ноутбуков. Сразу после анонса число объявленных устройств на Panther Lake превысило две сотни. Но вопрос остаётся к производственным возможностям Intel: сможет ли компания обеспечить возникший спрос с учётом незрелости техпроцесса 18A?

На этом фоне ответ AMD в виде мобильной серии Ryzen AI 400 (Gorgon Point) выглядит куда скромнее. По сути, речь идёт о рефреше Ryzen AI 300 с небольшим приростом тактовых частот. А это значит, что Panther Lake будут противостоять процессоры с ядрами Zen 5 и Zen 5c (до 4 и 8 соответственно) и графикой RDNA 3.5 с числом CU до 16, а значит, шансов навязать полноценную конкуренцию у AMD здесь немного. Шаг, сделанный Intel в производительности и энергоэффективности, выглядит заметно серьёзнее минорных улучшений мобильных Ryzen. Впрочем, в части ИИ-нагрузок ситуация не столь однозначна: XDNA 2 NPU в Ryzen AI 400 обеспечивает до 60 TOPS, и формально AMD сохраняет лидерство. Другое дело, что реальная ценность NPU для массовых пользователей по-прежнему остаётся под большим вопросом.

Отдельного упоминания заслуживает и внешний фактор, всё сильнее влияющий на стратегии x86-производителей, — давление со стороны Arm-платформ. Факт появления конкурентоспособных процессоров Snapdragon X и план по скорому выпуску обновлённых X2 с заметно увеличенной производительностью стал для Intel и AMD серьёзным раздражителем. Именно в этом контексте становится понятнее настойчивый акцент на энергоэффективности и NPU в мобильных процессорах. Даже без мгновенного успеха Arm-платформы уже играют роль катализатора изменений, вынуждая рынок пересматривать приоритеты.

В десктопном сегменте такого катализатора пока нет, а потому нет и резких прорывов. Хотя и AMD, и Intel активно работают над следующими большими поколениями настольных процессоров, время для них ещё не пришло. И Ryzen на базе архитектуры Zen 6, и будущие Intel Nova Lake в лучшем случае могут появиться ближе к концу 2026 года. А до этого момента производителям остаётся лишь постепенно расширять существующие линейки, добавляя модели в разные ценовые ниши.

Например, AMD подтвердила планы по выпуску настольных аналогов Gorgon Point — процессоров Ryzen AI 400G, совместимых с платформой Socket AM5. Если они реализуются, AMD может стать первым производителем, предложившим процессоры для Copilot+ PC в настольном формате. Пока эта ниша выглядит узкой, но потенциально перспективной, и такой шаг вполне укладывается в привычную для AMD стратегию точечных опережающих решений.

Но в сумме 2026 год всё равно выглядит как переходный этап для всей процессорной индустрии — период между осторожной эволюцией и ожидаемым возвращением к полноценной конкуренции. Intel уже сделала первый ход, выведя на рынок Panther Lake и попытавшись действительно изменить правила игры, но успех этих процессоров ещё предстоит подтвердить реальными устройствами и объёмами поставок. Пока же речь идёт скорее о пробе сил и проверке выбранного вектора. А вот полноценная процессорная гонка, судя по всему, всё ещё впереди.

⇡#Вывод

Если подводить финальную черту, то 2025 год в процессорной индустрии оказался показательным не тем, что в нём произошло, а тем, чего так и не случилось. Не состоялся массовый апгрейд ПК на фоне окончания поддержки Windows 10, не заработал в полную силу нарратив про локальный ИИ, а рынок так и не получил новых технологических ориентиров, способных изменить пользовательские предпочтения.

Ни AMD, ни Intel в ушедшем году не сделали никаких архитектурных прорывов в массовых сегментах. Конкуренция велась в рамках уже знакомых решений — через кеш-память, частоты, энергоэффективность, конфигурации ядер и позиционирование. Даже попытка Arm-платформ выйти за пределы нишевых устройств оказалась скорее пробной, чем по-настоящему угрожающей для x86-дуополии.

С точки зрения пользователя, всё это вылилось в довольно скучный рыночный ландшафт. Выбор процессора в 2025 году всё чаще сводился не к вопросам «что быстрее?» или «что технологичнее?», а к оценке соотношения набора факторов в виде цены, энергопотребления и конкретных сценариев использования. Существенных причин срочно менять уже имеющийся ПК у большинства так и не появилось — особенно в настольном сегменте. Новые процессоры были лучше старых, но редко настолько, чтобы это ощущалось как качественный скачок.

В конечном счёте 2025 год стал для процессорной индустрии не годом громких побед или технологических прорывов, а годом трезвой переоценки ожиданий. Производители проверяли, что действительно важно пользователям, а пользователи — где заканчиваются реальные плюсы и начинаются избыточные навороты. Оказалось, что ни конец поддержки Windows 10, ни обещания локального ИИ, ни новые архитектуры сами по себе не способны мгновенно разбудить спящий рынок.

Именно эта переоценка — главный и, пожалуй, самый ценный итог года. Стало понятно, что время безудержного хайпа вокруг каждого нового поколения CPU прошло. Теперь рынок требует не просто «новее и быстрее», а «полезнее, дешевле и эффективнее в реальных сценариях». И с этим новым пониманием — более трезвым и жёстким — мы и входим в 2026 год, где, судя по всему, нас всё-таки будет ждать настоящее рубилово «AMD против Intel», но только не сразу, а ближе к его концу.