Похвала Трампа в адрес главы Intel вызвала рост курса акций компании на 10 %

Прошлый год характеризовался интересным прецедентом: власти США фактически купили почти 10 % акций Intel, хотя участие государства в деятельности компаний технологического сектора не было характерным для истории взаимоотношений власти и бизнеса. Новая встреча главы Intel и президента США в этом году вызвала рост курса акций компании на 10 %.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Со страниц своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп (Donald Trump), как отмечает CNBC, охарактеризовал генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), как «очень успешного руководителя», а также похвалил компанию за успешный выпуск первого процессора, изготавливаемого по технологиям тоньше 2 нм на территории США. По словам Трампа, правительство США очень гордится статусом акционера Intel, и за четыре месяца в этом статусе «уже заработало десятки миллиардов долларов для американского народа».

Как добавил президент Трамп, «наша страна полна решимости вернуть производство передовых чипов в Америку, и это именно то, что сейчас происходит». Глава Intel в ответ со страниц социальной сети X выразил признательность за «полную поддержку и поощрение» президенту Трампу и министру торговли Говарду Лютнику (Howard Lutnick). Руководитель компании также напомнил, что процессоры Intel Core Ultra Series 3, выпускаемые по технологии Intel 18A, уже поставляются.

В августе прошлого года власти США потратили на 9,9 % акций Intel около $8,9 млрд, причём часть этой суммы уже была передана в виде субсидий при прежней администрации. С тех пор стоимость пакета акций Intel, которым владеет американское государство, выросла до $19,74 млрд. Это и позволяет Трампу говорить о «заработанных десятках миллиардов долларов» на этой сделке. С начала января курс акций Intel успел вырасти более чем на 20 %.

Источник:

Теги: intel, дональд трамп, лип-бу тан, акции, финансы
