AMD разгромила Nvidia со счётом 210:120 — по упоминаниям ИИ в презентации на CES 2026

На выставке CES 2026, прошедшей на этой неделе в Лас-Вегасе (США), в центре внимания были ИИ-технологии. Например, презентация Nvidia, лидера по производству ИИ-чипов, была в основном посвящена ИИ-технологиям и робототехнике. Аналитики ресурса PC Gamer насчитали 120 упоминаний ИИ в её докладе, длившемся 91 минуту, что составляет 1,3 упоминания ИИ в минуту (ИИ/мин).

В докладе гендиректора AMD Лизы Су, было зафиксировано гораздо больше упоминаний ИИ — 210, хотя и продолжительность её выступления была больше, составив 117 минут. Но в итоге получается гораздо более высокий показатель — 1,8 ИИ/мин.

При этом у AMD в названии некоторых чипов Ryzen присутствует слово AI («ИИ»), например, Ryzen AI Max. Но в презентации AMD слово ИИ вместе с Ryzen упоминалось всего лишь 13 раз.

Сообщается что 1,2 % всех слов, произнесенных на презентации AMD, пришлось на ИИ. На презентации Nvidia этот показатель составил 0,95 %. Однако лидером по числу упоминаний ИИ оказалась Lenovo. Ей удалось упомянуть ИИ 219 раз за 114 минут, что составляет 1,9 ИИ/мин.

Что касается игр, AMD и Lenovo коснулись этой темы в ходе своих презентаций всего лишь три раза.

Вместе с тем AMD по-прежнему зарабатывает на продажах клиентских и игровых продуктов почти столько же, сколько на поставках чипов для ЦОД — чуть более $4 млрд в каждой категории. Nvidia гораздо больше сосредоточена на продажах решений для ЦОД. На решения для игр у неё пришлось лишь $4,3 млрд из всей выручки в $57 млрд в III квартале 2025 финансового года, завершившемся 26 октября 2025 года.