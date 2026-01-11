Сегодня 11 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... AMD разгромила Nvidia со счётом 210:120 ...
реклама
Новости Software

AMD разгромила Nvidia со счётом 210:120 — по упоминаниям ИИ в презентации на CES 2026

На выставке CES 2026, прошедшей на этой неделе в Лас-Вегасе (США), в центре внимания были ИИ-технологии. Например, презентация Nvidia, лидера по производству ИИ-чипов, была в основном посвящена ИИ-технологиям и робототехнике. Аналитики ресурса PC Gamer насчитали 120 упоминаний ИИ в её докладе, длившемся 91 минуту, что составляет 1,3 упоминания ИИ в минуту (ИИ/мин).

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

В докладе гендиректора AMD Лизы Су, было зафиксировано гораздо больше упоминаний ИИ — 210, хотя и продолжительность её выступления была больше, составив 117 минут. Но в итоге получается гораздо более высокий показатель — 1,8 ИИ/мин.

При этом у AMD в названии некоторых чипов Ryzen присутствует слово AI («ИИ»), например, Ryzen AI Max. Но в презентации AMD слово ИИ вместе с Ryzen упоминалось всего лишь 13 раз.

Сообщается что 1,2 % всех слов, произнесенных на презентации AMD, пришлось на ИИ. На презентации Nvidia этот показатель составил 0,95 %. Однако лидером по числу упоминаний ИИ оказалась Lenovo. Ей удалось упомянуть ИИ 219 раз за 114 минут, что составляет 1,9 ИИ/мин.

Что касается игр, AMD и Lenovo коснулись этой темы в ходе своих презентаций всего лишь три раза.

Вместе с тем AMD по-прежнему зарабатывает на продажах клиентских и игровых продуктов почти столько же, сколько на поставках чипов для ЦОД — чуть более $4 млрд в каждой категории. Nvidia гораздо больше сосредоточена на продажах решений для ЦОД. На решения для игр у неё пришлось лишь $4,3 млрд из всей выручки в $57 млрд в III квартале 2025 финансового года, завершившемся 26 октября 2025 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-ускорители упёрлись в предел скорости HBM, и эта проблема пострашнее дефицита памяти
В Китае освоили переделку видеокарт GeForce RTX для их работы в ИИ-фермах
Google призвала создателей сайтов не оптимизировать контент под ИИ-поиск
Новая ИИ-модель DeepSeek V4 выйдет в феврале, и она должна понравиться вайб-кодерам
После наплыва обнаженки Grok отключил генерацию изображений для большинства пользователей
ЕС обязал соцсеть X продлить сроки хранения документов Grok из-за скандала
Теги: ces 2026, ии, статистика
ces 2026, ии, статистика
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.