Мировые продажи смартфонов выросли на 2 % за год: каждый пятый аппарат — iPhone

Аналитики Counterpoint Research успели подвести итоги прошлого года для рынка смартфонов, сообщив об увеличении объёмов их поставок в мировых масштабах на 2 %. В четвёртом квартале на долю продукции Apple пришлись рекордные 25 % мирового рынка, а по итогам всего 2025 года объёмы поставок iPhone выросли на 10 % и позволили компании занять 20 % рынка.

Если в четвёртом квартале Samsung Electronics на втором месте занимала только 17 % мирового рынка, то по итогам года в целом её доля увеличилась до 19 %. По сути, от Apple на этом интервале она отстала совсем чуть-чуть, но если прогресс американского конкурента был подкреплён успехом нового семейства достаточно дорогих iPhone 17, то Samsung свои поставки нарастила главным образом благодаря более доступным устройствам семейства Galaxy A. Тем не менее, в премиальном сегменте хорошо продавались смартфоны Galaxy Fold 7 и Galaxy S25, которые выступили лучше предшественников. По итогам всего года Samsung удалось увеличить объёмы поставок смартфонов на 5 %.

Apple в первой пятёрке производителей смартфонов показала самый высокий темп роста поставок, достигший 10 %. С географической точки зрения успеху Apple способствовало укрепление её позиций на рынках стран с растущей экономикой и не самых крупных рынках. В последнем случае наблюдался рост спроса на смартфоны с поддержкой сетей 5G. Самое интересное, что даже после анонса iPhone 17 семейство смартфонов Apple предшествующего поколения неплохо продаётся в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. Эксплуатационный цикл закупленных в разгар пандемии устройств подошёл к концу в восприятии многих пользователей, что и способствовало росту спроса на продукцию Apple в прошлом году.

Если говорить о мировом рынке в целом, то наиболее динамичный рост поставок смартфонов в прошлом году наблюдался в Японии, на Ближнем Востоке и странах Африки, тогда как на зрелых рынках спрос был низким.

Xiaomi сохранила за собой третье место на мировом рынке смартфонов с долей 13 %, но объёмы поставок продукции этой марки не продемонстрировали заметного роста. В географическом выражении лучше всего этот китайский производитель выступил в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

На четвёртом месте оказалась Vivo, которой удалось увеличить объёмы поставок смартфонов на 3 % и занять 8 % мирового рынка. Упор был сделан на смещение спроса в сторону более премиальных моделей, как и в случае с Xiaomi. Продукция Vivo пользовалась популярностью в Индии в прошлом году, помимо прочего. Конкурирующая Oppo сократила поставки смартфонов на 4 %, хотя технически и сохранила за собой пятое место в мире с 8 % рынка. На азиатских рынках Oppo начала уступать свои позиции конкурентам, но нарастила поставки в Индии, на Ближнем Востоке и в странах Африки. Впрочем, если учитывать принятое недавно решение интегрировать продукцию Realme под маркой Oppo, объединённые позиции этих производителей в прошлом году соответствовали бы четвёртому месту и 11 % мирового рынка.

За пределами первой пятёрки неплохо в прошлом году выступили Nothing и Google, которые увеличили объёмы поставок смартфонов на 31 и 25 % соответственно. В текущем году, по прогнозам Counterpoint Research, рынок смартфонов продемонстрирует снижение спроса из-за дефицита памяти и роста цена на компоненты. Виной всему будет бум искусственного интеллекта, который заставляет поставщиков комплектующих отдавать предпочтение соответствующему сегменту рынка. По итогам текущего года объёмы поставок смартфонов сократятся на 2,1 %, крупные игроки типа Apple и Samsung смогут легче пережить неприятности с дорожающей памятью, а вот китайским производителям придётся тяжелее.