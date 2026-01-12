Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google спрятала ИИ-обзоры с «тревожными»...
реклама
Новости Software

Google спрятала ИИ-обзоры с «тревожными» медицинскими рекомендациями

Google незаметно удалила из своей поисковой системы ИИ-обзоры (AI Overviews) для некоторых запросов, связанных с медицинской тематикой и анализами функции печени. Как выяснилось, искусственный интеллект использовал упрощённые диапазоны показателей функции печени без важного контекста, такого как возраст, пол или этническая принадлежность.

Источник изображения: Shutter Speed / Unsplash

Источник изображения: Shutter Speed / Unsplash

ИИ-обзоры представляют собой специальные блоки в результатах поиска, формируемые искусственным интеллектом Google. При помощи этой функции компания стремилась ускорить поиск, благодаря сформированному нейросетью краткому резюме по заданному вопросу вместо привычного списка ссылок. Но ответы искусственного интеллекта на вопросы, связанные со здоровьем, эксперты описывают как «тревожные» и «опасные».

Например, ИИ привёл стандартные диапазоны показателей функции печени, не указав, что эти показатели могут сильно меняться в зависимости от возраста, пола или этнической принадлежности человека. Подобная ошибка может сбить с толку человека с серьёзным заболеванием печени, и он не сможет вовремя получить медицинскую помощь.

На данный момент Google уже удалила ИИ-обзоры для конкретных поисковых запросов, которые были отмечены как некорректные, например, «какой нормальный диапазон показателей анализа крови на функцию печени». Представитель компании заявил, что Google действует в соответствии со своей политикой и вносит «широкие улучшения».

Однако, если немного изменить формулировку вопроса о здоровье, можно всё равно получить неверную сводку от ИИ. Это показывает, что защита системы весьма ограничена. Ванесса Хебдич (Vanessa Hebditch) из Британского фонда по изучению заболеваний печени отметила, что небольшие изменения в поисковом запросе, например, использование фразы «референтный диапазон показателей функции печени», по-прежнему приводят к тем же некорректным ответам.

Когда речь идёт о медицинской информации, точность имеет первостепенное значение. Вся существующая система медицинской диагностики опирается на контекст, вероятности и исключения — области, в которых большие языковые модели всё ещё испытывают трудности. Похоже, что искусственный интеллект Google пока не готов стать полноценным врачом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-обзоры Google отобрали огромную долю трафика у сайтов, показало исследование
Новостные сайты стали терять миллионы посетителей из-за ИИ-обзоров Google
Google AI Overviews до недавнего времени жил в 2024 году — после огласки проблему быстро устранили
Китайские разработчики ИИ признают, что в ближайшие несколько лет им вряд ли удастся опередить США
Google сделала рекламу в своих ИИ-инструментах для шоппинга более персонализированной
AMD разгромила Nvidia со счётом 210:120 — по упоминаниям ИИ в презентации на CES 2026
Теги: google, ai overviews, медицина, диагностика
google, ai overviews, медицина, диагностика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.