Стала известна судьба первого и единственного судна с магнитогидродинамическим двигателем

Несмотря на то, что долгое время гребной винт и его производные остаются главным элементом для перемещения водных судов, альтернативные варианты также разрабатываются. Одним из любопытных вариантов является магнитогидродинамический двигатель, который использует силу Лоренца для движения судна по воде, задействуя проводящую морскую воду в качестве рабочей среды. Первое и единственное судно с таким двигателем было построено в Японии.

Несмотря на простоту принципа работы магнитогидродинамического двигателя, до сих пор существовал лишь один полноразмерный прототип судна, которое даже перевозило людей. Речь идёт о судне «Ямато-1», созданном в 1992 году. Недавно в интернете появилось любопытное видео о нём, в котором рассказывается, что большую часть времени «Ямато-1» простояло без дела в Морском музее Кобе, пока несколько лет назад не было утилизировано.

Существует два типа магнитогидродинамических двигателей: кондукционный (с использованием электродов) и индукционный (использующий магнитное поле). Двигатель, применявшийся на «Ямато-1», относился ко второму типу. В нём использовались сверхпроводящие катушки, охлаждаемые жидким гелием. Ионы солей из морской воды ускорялись при взаимодействии с магнитным полем и таким образом создавали тягу.

Главный недостаток двигателя «Ямато-1» заключается в его низкой эффективности. Рабочий КПД установки составлял всего 15 %, а максимальная скорость движения, которую она позволяла развить, — около 15 км/ч. Хотя разработки в этом направлении не прекратились полностью, фундаментальная проблема заключается в том, что морская вода сама по себе не является идеальной рабочей средой. Это означает, что суда, подобные «Ямато-1», вероятно, так и останутся технологическими диковинками. При этом, несмотря на футуристичность данной технологии, построить собственный магнитогидродинамический двигатель достаточно просто даже в домашних условиях.