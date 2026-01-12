Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Стала известна судьба первого и единстве...
реклама
Новости Hardware

Стала известна судьба первого и единственного судна с магнитогидродинамическим двигателем

Несмотря на то, что долгое время гребной винт и его производные остаются главным элементом для перемещения водных судов, альтернативные варианты также разрабатываются. Одним из любопытных вариантов является магнитогидродинамический двигатель, который использует силу Лоренца для движения судна по воде, задействуя проводящую морскую воду в качестве рабочей среды. Первое и единственное судно с таким двигателем было построено в Японии.

Источник изображения: hackaday.com

Источник изображения: hackaday.com

Несмотря на простоту принципа работы магнитогидродинамического двигателя, до сих пор существовал лишь один полноразмерный прототип судна, которое даже перевозило людей. Речь идёт о судне «Ямато-1», созданном в 1992 году. Недавно в интернете появилось любопытное видео о нём, в котором рассказывается, что большую часть времени «Ямато-1» простояло без дела в Морском музее Кобе, пока несколько лет назад не было утилизировано.

Существует два типа магнитогидродинамических двигателей: кондукционный (с использованием электродов) и индукционный (использующий магнитное поле). Двигатель, применявшийся на «Ямато-1», относился ко второму типу. В нём использовались сверхпроводящие катушки, охлаждаемые жидким гелием. Ионы солей из морской воды ускорялись при взаимодействии с магнитным полем и таким образом создавали тягу.

Главный недостаток двигателя «Ямато-1» заключается в его низкой эффективности. Рабочий КПД установки составлял всего 15 %, а максимальная скорость движения, которую она позволяла развить, — около 15 км/ч. Хотя разработки в этом направлении не прекратились полностью, фундаментальная проблема заключается в том, что морская вода сама по себе не является идеальной рабочей средой. Это означает, что суда, подобные «Ямато-1», вероятно, так и останутся технологическими диковинками. При этом, несмотря на футуристичность данной технологии, построить собственный магнитогидродинамический двигатель достаточно просто даже в домашних условиях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные «оживили» экзоскелеты мёртвых ракообразных — и получили роботов
Rolls-Royce представила первый в мире судовой двигатель, работающий на спирте
Китай вплотную подошёл к запуску в космос аналога SpaceX Falcon 9 — ракета Zhuque-3 зажгла все двигатели
Китайский беспилотник Tianma-1000, способный нести до тонны груза, совершил первый полёт
От чипов к роботам: Arm запустила подразделение физического ИИ
Футуристический четвероногий мотоцикл Kawasaki оказался не шуткой — механическое копытное выйдет к 2035 году
Теги: двигатель, судно, япония
двигатель, судно, япония
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.