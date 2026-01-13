Anthropic выпустила Claude Cowork для автономной работы ИИ-агента с файлами на macOS

Компания Anthropic представила новую функцию для ИИ-помощника Claude под названием Claude Cowork, что можно перевести как «Совместная работа». Cowork способен выполнять многие задачи, доступные ранее в инструменте Claude Code, но в более удобной форме, не требующей навыков программирования. Об этом Anthropic сообщила в своём блоге.

The Verge узнал, как работает функция. Пользователь предоставляет Claude Cowork доступ к определённой папке на своём компьютере, после чего ИИ может читать, редактировать и создавать файлы внутри неё. В качестве примеров приводятся такие сценарии, как сортировка и переименование файлов в папке загрузок, создание электронной таблицы со списком расходов на основе простого набора скриншотов или подготовка черновика отчёта по разрозненным заметкам. При этом Claude периодически информирует пользователя о ходе выполнения задачи.

Кроме того, с помощью существующих коннекторов его можно связать с различными внешними сервисами. В частности, с Asana, Notion, PayPal и другими партнёрскими платформами, а также интегрировать с расширением Claude для браузера Chrome для выполнения задач, связанных с веб-сёрфингом. Пользователю больше не нужно вручную передавать контекст или преобразовывать результаты работы ИИ в нужный формат, а также ждать завершения одной задачи, прежде чем определить следующую: можно ставить задачи в очередь и Claude будет обрабатывать их параллельно.

Одновременно Anthropic предупредила о потенциальных рисках, связанных с использованием ИИ-агентов. Например, при недостаточно чётких инструкциях Claude может удалить локальные файлы или совершить другие потенциально неприемлемые действия. Также компания отметила угрозу атак промпт инъекций (prompt injection), при которых злоумышленники могут внедрить вредоносный текст на веб-страницах, на которые ссылается модель, заставив её раскрыть личные данные или выполнить вредоносные команды. По заявлению Anthropic, обеспечение безопасности ИИ-агентов, то есть защита их реальных действий в цифровой среде, остаётся активной областью исследований во всей отрасли, а непосредственно Cowork выпущен пока в качестве «исследовательской версии».

На данный момент функция доступна только через приложение Claude для macOS и только для подписчиков тарифного плана Anthropic Claude Max для опытных пользователей, стоимость которого составляет от $100 до $200 в месяц, в зависимости от режима использования. Подписчики этого тарифа могут протестировать работу Cowork, нажав кнопку в боковой панели приложения macOS. Остальные пользователи могут встать в очередь ожидания.