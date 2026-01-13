Сегодня 13 января 2026
Нехватка памяти в этом году будет ограничивать объёмы выпуска ПК и способствовать росту цен

Влияние бума ИИ на рынок ПК не ограничится ростом цен на микросхемы памяти и накопители, как поясняют опрошенные The Register эксперты. В этом году дефицит памяти приведёт к тому, что производители ПК будут вынуждены отдавать предпочтение выпуску более дорогих моделей, а сами объёмы производства ПК сократятся из-за дефицита памяти и роста цен.

Источник изображения: Lenovo

По словам главного аналитика Omdia Бена Йэ (Ben Yeh), с первого по четвёртый кварталы прошлого года цены на массовые модули памяти для ПК и накопители выросли на величину от 40 до 70 %, и поставщики невольно были вынуждены перенести возросшие затраты на карманы покупателей. Как считает эксперт Omdia, в условиях дефицита памяти производители ПК предпочтут отдавать предпочтение поставкам более дорогих конфигураций, чтобы защитить свою прибыль. Компьютеры начального и среднего уровня в таких условиях станут более редким товаром.

Ситуация будет различаться в зависимости от способности конкретного производителя ПК договориться с поставщиками памяти, поэтому кто-то в условиях таких ограничений сможет укрепить свои рыночные позиции за счёт менее удачливых конкурентов. Представители TrendForce прогнозируют, что общие объёмы поставок ноутбуков в этом году сократятся на 5,4 % до 173 млн штук по сравнению с предыдущим годом. Подобная тенденция скажется и на бизнесе Microsoft, поскольку переход на Windows 11 будет замедлен проблемами с покупкой новых ПК по вменяемым ценам и в необходимом количестве. Доля Windows 11 не особо выросла с момента прекращения технической поддержки Windows 10 в октябре прошлого года.

В прошлом году лидером рынка ПК оставалась китайская Lenovo, занимающая почти его четверть, на втором месте оказалась HP Inc. с более чем 20 %, на третьем расположилась Dell (15 %), Apple не смогла дотянуть до 10 % на четвёртом, а замыкала пятёрку Asus с 7,2 % рынка. Эксперты Omdia отмечают, что участники рынка не ожидают снижения спроса на память до конца текущего года, как минимум.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: рынок пк, аналитика, dram
