«Ты умер?» стало вирусным приложением для iPhone в Китае

Как бы мрачно это ни звучало, но среди китайских пользователей Apple iPhone стремительно набирает популярность приложение «Ты умер?» (Are You Dead?), которое сумело пробраться на верхушку рейтинга платных, сообщает 9to5Mac. Пользователям приложения приходится отмечаться в нём через день, подтверждая, что они ещё живы.

Источник изображения: 9to5mac.com

Приложение под названием «Ты умер?» отличает простая идея. Его нужно открывать и отмечаться каждые два дня, нажимая на большую кнопку, чтобы подтвердить, что ты ещё жив. В противном случае приложение связывается с контактным лицом, которого пользователь указал на случай экстренной ситуации, и сообщает ему, что этот человек, возможно, попал в беду.

«Ты умер?» вышло в мае прошлого года, поначалу ажиотажа не вызвало, и лишь в последние недели внимание к нему резко возросло. Проживающая в одиночестве китайская городская молодёжь скачивает его в массовом порядке. В итоге оно стало самым скачиваемым платным приложением в стране. К 2030 году, по оценкам, в Китае будет около 200 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, и успех «Ты умер?» отражает эту печальную тенденцию.

Загрузить приложение могут и пользователи за пределами Китая. В международном «прокате» оно носит название Demumu — даже в американском рейтинге App Store оно поднялось на шестое место, а стоимость его составляет $0,99. В оригинальном китайском варианте оно называется «死了么?» (Sǐ le ma? — «Умер?»), что является отсылкой к фразе «饿了么?» (È le ma? — «Умер?») и одноимённому популярному в стране сервису доставки еды.

Идея мрачноватая, но по-своему любопытная, и если приложение сохранит свою популярность ещё какое-то время, внимательная к подобным инициативам Apple может адаптировать под неё, например, Check In — встроенную в приложение «Сообщения» функцию, посредством которой пользователи докладывают друг другу о благополучном прибытии к месту назначения.

apple, app store, китай, приложение
