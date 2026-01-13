Сегодня 13 января 2026
Китайский ИИ стал популярнее американско...
Новости Software
Китайский ИИ стал популярнее американского за пределами западных стран — Microsoft бьёт тревогу

Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) в интервью Financial Times признался, что американские разработчики ИИ уже проигрывают гонку китайским ИИ-моделям с точки зрения охвата аудитории за пределами западных стран. Непосредственно внутри Китая бурному развитию ИИ способствуют не только ориентация на открытый исходный код, но и предполагаемые государственные субсидии.

Источник изображения: Nguyen Dang Hoang Nhu / unsplash.com

По словам Смита, за прошедший год ситуация в сфере ИИ резко поменялась. Китайские разработчики успели предложить пользователям по всему миру сразу несколько ИИ-моделей с открытым исходным кодом, на обучение которых можно тратить гораздо меньше ресурсов, чем в случае с западными решениями. При этом уровень быстродействия китайских разработок делает их вполне конкурентоспособными. Президент Microsoft убеждён, что именно активные субсидии во стороны властей КНР позволяют китайским разработчикам опережать американских с точки зрения ценовой привлекательности.

Доступность и низкая стоимость китайских языковых моделей за прошедшее с момента выхода DeepSeek R1 позволили искусственному интеллекту шагнуть далеко вперёд в масштабах всего мира, а особенно это ощущалось в странах так называемого «глобального юга». Нередко китайские ИИ-модели разработчики в прочих странах могут использовать безвозмездно для адаптации под свои потребности, и это сказывается на их популярности. Западные разработчики стараются монетизировать свои ИИ-решения, предлагая продвинутые функции по платной подписке. По данным исследователей Microsoft, в самом Китае доля DeepSeek на рынке ИИ достигает 89 %, на втором месте оказывается Беларусь с 56 %, третье занимает Куба с 49 %, а России досталось четвёртое место с 43 %. Страны Африки замыкают первую десятку, начиная с восьмого места: Эфиопия (18 %), Зимбабве (17 %) и Эритрея (17 %). Популярность DeepSeek в РФ, Беларуси и на Кубе отчасти объясняется и запретами на использование моделей западного происхождения во многих инфраструктурных проектах.

Источник изображения: Financial Times

По оценкам Microsoft, для адекватного развития ИИ-инфраструктуры африканские страны потребуют международных кредитов, которые отчасти могли бы пойти на субсидирование расходов на электроэнергию. По мнению президента корпорации, соревноваться с китайскими разработчиками, нередко серьёзно субсидируемыми, просто бессмысленно, если говорить об отдельных региональных рынках. Многим африканским странам приходится выбирать наиболее дешёвые ИИ-платформы, и китайские с их открытым кодом нередко соответствуют этому критерию. Кроме того, в Африке существуют небольшие локальные языковые модели типа Masakhane и InkubaLM.

В мировых масштабах, как удалось установить Microsoft, практическое использование ИИ сосредоточено в странах «глобального севера», где оно достигает 25 % от всего экономически активного населения. На глобальном юге эта доля не превышает 14 %, а в целом по миру составляет 16 %. Тем не менее, лидером по использованию ИИ является ОАЭ, поскольку в этой стране почти 60 % работающего населения используют данные технологии. Сингапур отстаёт совсем чуть-чуть, а в самих США этот показатель едва дотягивает до 26 %.

Источник изображения: Financial Times

По мнению руководства Microsoft, «ИИ-неравенство» между странами глобального юга и севера будет расти и дальше, если не предпринимать компенсирующих мер. Президент корпорации заявил, что инвестиции в развитие инфраструктуры и обучение кадров должны направлять не только государственные институты, но и частные компании. Тот факт, что американские разработчики имеют доступ к более прогрессивным чипам, по словам Смита, ещё не гарантирует достижения ими более низких цен для клиентов, желающих воспользоваться ИИ. Игнорирование потребностей той же Африки странами Запада, по мнению президента Microsoft, создаст благоприятные условия для развития идей, не очень соответствующих западным ценностям и ориентирам.

Теги: microsoft, deepseek, китай, китайские технологии, ии
