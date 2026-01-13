Фанаты дождались анонса «Бесконечное лето 2», но тут же заподозрили разработчиков в использовании ИИ

Разработчики из российской студии Soviet Games спустя почти 13 лет сдались под давлением фанатов. Вышедшая в 2013 году культовая визуальная новелла «Бесконечное лето» (Everlasting Summer) всё-таки получит продолжение.

«Бесконечное Лето 2» (Everlasting Summer 2) расскажет историю молодого человека Алексея, который, заснув в автобусе № 410, переносится из XXI века в знакомый фанатам советский пионерский лагерь «Совёнок».

Игрокам предстоит познакомиться и выстроить отношения с шестью новыми девушками (Аня, Вика, Даша, Кристина, Люба, Мила), найти ответы на вопросы, оставшиеся после первой части, и помочь Алексею вернуться в реальный мир.

Долгожданный анонс оказался омрачён подозрениями в использовании разработчиками генеративного ИИ. На первоначальной версии ключевой иллюстрации (исправленный вариант) сразу у двух девушек наблюдается по шесть пальцев на руке.

В команде заверили, что к ИИ при создании иллюстрации не обращались, а ошибки стали результатом недосмотра и спешки. В доказательство своих слов Soviet Games приложила несколько промежуточных зарисовок, но фанатов не убедила.

Скриншоты

Обещают тонкий баланс между романтикой, детективом, мистикой и щепоткой юмора, водоворот новых знакомств, загадок и странных событий, десятки часов чтения, поддержку русского (текст, озвучка) и английского (только текст).

Сроков выхода у «Бесконечного Лета 2» нет, но на сайте Soviet Games уже доступен предзаказ (от 900 до 6000 рублей для Steam и мобильных устройств). Ближайшей весной ожидается демоверсия с новыми и старыми персонажами.