Глава Nvidia не верит в появление «божественного ИИ» и критикует мрачные прогнозы

Компания Nvidia остаётся одним из главных выгодоприобретателей в условиях бума ИИ, поэтому её глава и основатель Дженсен Хуанг (Jensen Huang) считает уместным регулярно давать комментарии по поводу тенденций развития отрасли. Он считает, что создать «ИИ уровня бога» у человечества вряд ли получится, а вот очернять всю отрасль мрачными прогнозами считает делом деструктивным.

Свои очередные комментарии на эту тему генеральный директор Nvidia сделал в ходе подкаста No Priors, на который ссылаются представители Tom’s Hardware. Глава компании буквально заявил следующее: «Я не вижу, чтобы у кого-либо из исследователей имелись реальные возможности создать божественный ИИ. Он подразумевал бы способность исключительно хорошо понимать язык людей, геном всех живых существ, молекулярный язык, язык протеинов и аминокислот, а также язык физики. Такого божественного ИИ просто не существует». Соответственно, ожидать его появления «на следующей неделе» определённо не стоит, как добавил Дженсен Хуанг.

Он также признался, что не желал бы появления такого «божественного ИИ». По его словам, идея создания монолитной гигантской компании, страны или нации очень непродуктивна, она слишком экстремальна. «Если кто-то из вас хочет перейти на такой уровень, нам просто следует всё это остановить», — заявил Хуанг. При этом он недоволен теми лидерами мнений, которые высказываются об ИИ в мрачном и апокалиптическом контексте: «Я понимаю, что многие из нас выросли на научной фантастике, но это никому не помогает. Ни людям, ни отрасли, ни обществу, ни правительствам». Сам глава Nvidia предпочитает считать, что ИИ несёт пользу человечеству — с его помощью, например, можно решить проблему нехватки рабочих рук на рынке труда.