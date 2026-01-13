Сегодня 13 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Глава Nvidia не верит в появление «божес...
реклама
Новости Hardware

Глава Nvidia не верит в появление «божественного ИИ» и критикует мрачные прогнозы

Компания Nvidia остаётся одним из главных выгодоприобретателей в условиях бума ИИ, поэтому её глава и основатель Дженсен Хуанг (Jensen Huang) считает уместным регулярно давать комментарии по поводу тенденций развития отрасли. Он считает, что создать «ИИ уровня бога» у человечества вряд ли получится, а вот очернять всю отрасль мрачными прогнозами считает делом деструктивным.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Свои очередные комментарии на эту тему генеральный директор Nvidia сделал в ходе подкаста No Priors, на который ссылаются представители Tom’s Hardware. Глава компании буквально заявил следующее: «Я не вижу, чтобы у кого-либо из исследователей имелись реальные возможности создать божественный ИИ. Он подразумевал бы способность исключительно хорошо понимать язык людей, геном всех живых существ, молекулярный язык, язык протеинов и аминокислот, а также язык физики. Такого божественного ИИ просто не существует». Соответственно, ожидать его появления «на следующей неделе» определённо не стоит, как добавил Дженсен Хуанг.

Он также признался, что не желал бы появления такого «божественного ИИ». По его словам, идея создания монолитной гигантской компании, страны или нации очень непродуктивна, она слишком экстремальна. «Если кто-то из вас хочет перейти на такой уровень, нам просто следует всё это остановить», — заявил Хуанг. При этом он недоволен теми лидерами мнений, которые высказываются об ИИ в мрачном и апокалиптическом контексте: «Я понимаю, что многие из нас выросли на научной фантастике, но это никому не помогает. Ни людям, ни отрасли, ни обществу, ни правительствам». Сам глава Nvidia предпочитает считать, что ИИ несёт пользу человечеству — с его помощью, например, можно решить проблему нехватки рабочих рук на рынке труда.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дженсен Хуанг объяснил на CES 2026, почему SRAM не вытеснит дорогую HBM в ИИ-ускорителях
Дженсен Хуанг обвалил акции производителей систем охлаждения, просто рассказав об умеренных аппетитах Rubin
Глава Nvidia сравнил роботов с «ИИ-иммигрантами», которые помогут решить проблему нехватки рабочих рук
Владелец Google стал четвёртой компанией в мире с капитализацией $4 трлн
Nvidia опровергла существование требований полной предоплаты для китайских клиентов при заказе ускорителей H200
SK hynix построит предприятие по упаковке чипов памяти за $13 млрд к концу следующего года
Теги: ии, дженсен хуанг, nvidia
ии, дженсен хуанг, nvidia
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.