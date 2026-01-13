Сегодня 13 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Nintendo заявила, что взлетевшие цены на...
реклама
Новости Hardware

Nintendo заявила, что взлетевшие цены на память «не оказывают немедленного влияния» на прибыль

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) в недавнем интервью заявил, что продолжающееся повышение цен на оперативную память «не оказывает немедленного влияния» на прибыль компании, но при этом отметил, что компания «должна внимательно следить за этим». По мнению Фурукава, текущий рынок памяти «очень нестабилен».

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Фурукава подчеркнул, что «рентабельность оборудования зависит от таких факторов, как условия закупки компонентов, снижение затрат за счёт массового производства, а также влияние обменных курсов и тарифов». Он отказался комментировать возможность повышения цен на какое-либо оборудование, заявив, что все ситуации остаются «гипотетическими».

Фурукава также оценил влияние пошлин на бизнес Nintendo. «Хотя сложно точно оценить будущее влияние, наша основная политика заключается в том, чтобы рассматривать пошлины как издержки и максимально перекладывать их на цены, не только в США, — заявил он. — С другой стороны, это критически важный период для нашего игрового бизнеса, поскольку мы способствуем внедрению нового оборудования и поддерживаем динамику развития наших платформ. Мы работаем над этим, тщательно анализируя ситуацию».

В ноябре 2025 года Фурукава, выступая перед инвесторами, заявил: «Хотя мы знаем, что стоимость различных материалов растёт, мы также ожидаем, что в некоторых областях для Nintendo Switch 2 может быть достигнуто снижение затрат за счёт продолжающихся усилий по массовому производству».

Эти комментарии предполагают, что Nintendo не планирует немедленно повышать цены, но не отвергает такую возможность в будущем, если прибыль компании начнёт заметно снижаться. Аналитики отмечают, что объявления о повышении цен на конкурирующие консоли, такие как последние модели PlayStation и Xbox, были произведены производителями значительно раньше реального повышения цен. Предполагается, что Nintendo может поступить аналогично с Switch 2, что даст возможность желающим успеть приобрести консоль до официального изменения цены.

Цена на Switch 2 осталась неизменной с момента первоначального анонса в апреле 2025 года. Цены на другое оборудование Nintendo, такое как некоторые аксессуары и старые модели Switch, выросли в августе прошлого года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Для Nintendo Switch 2 могут появиться картриджи для игр меньшей ёмкости
Nintendo подешевела на $14 млрд из-за дефицита памяти
Nintendo продала больше 10 млн Switch 2 за четыре месяца и намерена продать ещё 9 млн до конца марта
Acer не передумала выпускать портативные консоли Nitro Blaze, но придётся подождать
Intel готовит процессоры Core G3 на базе Panther Lake для портативных игровых консолей
Sony анонсировала лимитированную коллекцию ярких RGB-чехлов для PlayStation 5
Теги: nintendo switch 2, цены, память, озу, затраты
nintendo switch 2, цены, память, озу, затраты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.