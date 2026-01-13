Nintendo заявила, что взлетевшие цены на память «не оказывают немедленного влияния» на прибыль

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) в недавнем интервью заявил, что продолжающееся повышение цен на оперативную память «не оказывает немедленного влияния» на прибыль компании, но при этом отметил, что компания «должна внимательно следить за этим». По мнению Фурукава, текущий рынок памяти «очень нестабилен».

Фурукава подчеркнул, что «рентабельность оборудования зависит от таких факторов, как условия закупки компонентов, снижение затрат за счёт массового производства, а также влияние обменных курсов и тарифов». Он отказался комментировать возможность повышения цен на какое-либо оборудование, заявив, что все ситуации остаются «гипотетическими».

Фурукава также оценил влияние пошлин на бизнес Nintendo. «Хотя сложно точно оценить будущее влияние, наша основная политика заключается в том, чтобы рассматривать пошлины как издержки и максимально перекладывать их на цены, не только в США, — заявил он. — С другой стороны, это критически важный период для нашего игрового бизнеса, поскольку мы способствуем внедрению нового оборудования и поддерживаем динамику развития наших платформ. Мы работаем над этим, тщательно анализируя ситуацию».

В ноябре 2025 года Фурукава, выступая перед инвесторами, заявил: «Хотя мы знаем, что стоимость различных материалов растёт, мы также ожидаем, что в некоторых областях для Nintendo Switch 2 может быть достигнуто снижение затрат за счёт продолжающихся усилий по массовому производству».

Эти комментарии предполагают, что Nintendo не планирует немедленно повышать цены, но не отвергает такую возможность в будущем, если прибыль компании начнёт заметно снижаться. Аналитики отмечают, что объявления о повышении цен на конкурирующие консоли, такие как последние модели PlayStation и Xbox, были произведены производителями значительно раньше реального повышения цен. Предполагается, что Nintendo может поступить аналогично с Switch 2, что даст возможность желающим успеть приобрести консоль до официального изменения цены.

Цена на Switch 2 осталась неизменной с момента первоначального анонса в апреле 2025 года. Цены на другое оборудование Nintendo, такое как некоторые аксессуары и старые модели Switch, выросли в августе прошлого года.