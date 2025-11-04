Сегодня 04 ноября 2025
Новости Hardware

Nintendo продала больше 10 млн Switch 2 за четыре месяца и намерена продать ещё 9 млн до конца марта

В этом году дебютировала игровая консоль Switch 2, компания Nintendo традиционно для японских корпораций измеряет фискальный год периодом, начинающимся в апреле, и первый полный год присутствия новинки на рынке должен позволить её продать не менее 19 млн экземпляров консоли, как она ожидает в обновлённом прогнозе.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Это на 4 млн консолей больше, чем прогнозировалось ранее. По сути, Nintendo улучшила прогноз продаж Switch 2 более чем на четверть, с 15 до 19 млн штук. Кроме того, как сообщает Reuters, попутно был увеличен прогноз по операционной прибыли за период на 16 % до $2,45 млрд в пересчёте по текущем курсу.

К концу сентября с момента выхода Switch 2 на рынок было реализовано 10,3 млн игровых консолей этого поколения. Норма операционной прибыли в первом фискальном полугодии составила 13,2 % против 23,2 % годом ранее, и подобное снижение демонстрирует влияние ситуации с таможенными тарифами, а также возросшую себестоимость консоли нового поколения как таковую.

В ближайшие месяцы двигать продажи Switch 2 будут игры Pokemon Legends: Z-A и Kirby Air Riders. Президент компании Сунтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) на квартальном отчётном мероприятии заявил: «Первый сезон предпраздничных распродаж станет ключевым испытанием, и мы идём к нему хорошими темпами».

Источник:

Теги: nintendo, nintendo switch 2, игровые консоли, аналитика
