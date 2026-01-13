«Лето закончилось, не успев начаться»: новый кроссовер «Мира кораблей» с «Бесконечным летом» отменён из-за скандального высказывания разработчика

Студия «Леста Игры» объявила об отмене запланированного кроссовера своего условно-бесплатного сетевого морского боевика «Мир кораблей» с культовой визуальной новеллой «Бесконечное лето» от Soviet Games.

Напомним, летом 2024 года в «Мире кораблей» прошла коллаборация «Знойные каникулы» по мотивам «Бесконечного лета», а с предстоящим обновлением 26.1 должна была стартовать ещё одна — «Бесконечная зима».

Предполагалось, что «Бесконечная зима» будет включать «утеплённых девочек-командиров» Славю, Ульяну, Лену, Алису и Юлю с новой специальной озвучкой и анимациями, а также повторный доступ к контенту из кроссовера 2024 года.

Как стало известно, «Бесконечная зима» в «Мире кораблей» отменяется вместе со всем готовившимся контентом. «Леста Игры» отозвала «все совместные активности, запланированные на версию 26.1».

Произошло это из-за «недопустимых высказываний разработчика "Бесконечного лета"». В сложившейся ситуации «Леста Игры» посчитала дальнейшее сотрудничество с проектом невозможным.

Под разработчиком «Бесконечного лета» имеется в виду глава Soviet Games Антон Аркатов (также известен под ником Рита Тайнакова), на фоне скандала с ИИ вокруг «Бесконечного лета 2» опубликовавшего в Telegram сообщение расистского характера.

Пользователи «Мира кораблей» в целом поддержали решение «Леста Игры», хотя отмена кроссовера с «Бесконечным летом» многих расстроила. «Нет слов... лето закончилось, не успев начаться! Обидно....» — посетовал Сергей Чепиков.