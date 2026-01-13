Сегодня 13 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Мир ринулся скупать ПК, пока они не подо...
реклама
Новости Hardware

Мир ринулся скупать ПК, пока они не подорожали: дефицит памяти взвинтил поставки компьютеров в IV квартале

Мировые поставки персональных компьютеров по итогам четвертого квартала 2025 года показали неожиданно высокий рост, превысив прогнозы аналитиков. Согласно предварительным данным IDC, отгрузки ПК выросли на 9,6 % в годовом выражении, достигнув 76,4 млн устройств. Этот результат стал итогом непростого года, на который повлияло прекращение поддержки Windows 10, стимулировавшее волну обновлений техники и опасений относительно возможного дефицита комплектующих.

Источник изображения: Nakul/Unsplash

Источник изображения: Nakul/Unsplash

Как отметил вице-президент по исследованиям IDC Жан-Филипп Бушар (Jean Philippe Bouchard), ситуация с памятью развивается настолько стремительно, что через год рынок ПК может стать совершенно иным. Помимо очевидного повышения цен на готовые системы, о котором уже заявили некоторые производители, производители начнут урезать объём памяти в новых компьютерах целях экономии складских запасов и сдерживания роста цен.

Источник изображения: IDC

Источник изображения: IDC

Дефицит памяти затронет всю отрасль и, вероятно, изменит рыночную динамику в ближайшие два года, считает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani). Он пояснил, что крупные бренды электроники находятся в более выгодном положении и смогут использовать свои масштабы для захвата доли рынка у мелких и региональных поставщиков, которые рискуют не пережить этот кризис. Убрани добавил, что потребители, особенно энтузиасты самостоятельной сборки ПК, могут отложить покупки или перенаправить средства на другие устройства.

В дополнение к возможным изменениям на рынке, в 2026 году ожидается рост средних отпускных цен (ASP). Производители начнут делать акцент на системах среднего и премиального сегментов, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов, в первую очередь памяти. Хотя в штучном выражении поставки ПК могут снизиться, эксперты прогнозируют рост выручки от продаж ПК, поскольку производители, поставщики и дилеры скорректируют цены, чтобы сократить потери в условиях наметившегося дефицита.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nintendo заявила, что взлетевшие цены на память «не оказывают немедленного влияния» на прибыль
AMD не ожидает дефицита видеокарт Radeon в 2026 году, но роста цен не избежать
SanDisk удвоит цену на память 3D NAND для корпоративных SSD — обычных потребителей тоже зацепит
Силовая электроника может подешеветь: в США научились делать 300-мм пластины из карбида кремния
Google Pixel 10a выйдет уже в феврале в ягодном цвете, но это не точно
Рынок полупроводников вырос на 21 % до $793 млрд в прошлом году — Intel вылетела из тройки лидеров
Теги: idc, память для пк
idc, память для пк
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.