Мир ринулся скупать ПК, пока они не подорожали: дефицит памяти взвинтил поставки компьютеров в IV квартале

Мировые поставки персональных компьютеров по итогам четвертого квартала 2025 года показали неожиданно высокий рост, превысив прогнозы аналитиков. Согласно предварительным данным IDC, отгрузки ПК выросли на 9,6 % в годовом выражении, достигнув 76,4 млн устройств. Этот результат стал итогом непростого года, на который повлияло прекращение поддержки Windows 10, стимулировавшее волну обновлений техники и опасений относительно возможного дефицита комплектующих.

Как отметил вице-президент по исследованиям IDC Жан-Филипп Бушар (Jean Philippe Bouchard), ситуация с памятью развивается настолько стремительно, что через год рынок ПК может стать совершенно иным. Помимо очевидного повышения цен на готовые системы, о котором уже заявили некоторые производители, производители начнут урезать объём памяти в новых компьютерах целях экономии складских запасов и сдерживания роста цен.

Дефицит памяти затронет всю отрасль и, вероятно, изменит рыночную динамику в ближайшие два года, считает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani). Он пояснил, что крупные бренды электроники находятся в более выгодном положении и смогут использовать свои масштабы для захвата доли рынка у мелких и региональных поставщиков, которые рискуют не пережить этот кризис. Убрани добавил, что потребители, особенно энтузиасты самостоятельной сборки ПК, могут отложить покупки или перенаправить средства на другие устройства.

В дополнение к возможным изменениям на рынке, в 2026 году ожидается рост средних отпускных цен (ASP). Производители начнут делать акцент на системах среднего и премиального сегментов, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов, в первую очередь памяти. Хотя в штучном выражении поставки ПК могут снизиться, эксперты прогнозируют рост выручки от продаж ПК, поскольку производители, поставщики и дилеры скорректируют цены, чтобы сократить потери в условиях наметившегося дефицита.