Google Gemini в Siri — временная мера: Apple просто выигрывает время

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) представил своё видение стратегии Apple в области искусственного интеллекта. Он считает, что недавнее соглашение с Google, связанное с интеграцией Gemini в Siri является для Apple вынужденным и временным шагом, который даст ей необходимое время для реализации собственных далеко идущих планов, ключевым элементом которых станут фирменные серверные чипы для ИИ и полностью контролируемая инфраструктура.

Источник изображения: macrumors.com

Как пишет MacRumors, ссылаясь на слова Куо, Apple столкнулась с двумя неотложными проблемами, которые фактически вынудили её пойти на сделку с конкурентом. Во-первых, компании необходимо продемонстрировать убедительные результаты на предстоящей в июне конференции WWDC после громких, но пока не реализованных анонсов Apple Intelligence и обновлённой Siri. Во-вторых, стремительный прогресс облачных систем поднял планку ожиданий пользователей на такой уровень, что простого выполнения старых обещаний уже может быть недостаточно для успеха.

Аналитик подчёркивает, что сделка с Google направлена на смягчение краткосрочного давления, а не на изменение долгосрочной стратегии. Он отметил, что в ближайшее время искусственный интеллект вряд ли станет ключевым драйвером продаж оборудования Apple, однако в перспективе он будет играть центральную роль в дифференциации устройств, проектировании ОС и формировании пользовательского опыта. Поэтому контроль над базовыми ИИ-технологиями остаётся для Apple приоритетом.

Согласно прогнозу Куо, массовое производство собственных серверных чипов Apple, ориентированных на задачи искусственного интеллекта, начнётся во второй половине 2026 года. Собственные дата-центры компании, предназначенные для обработки ИИ-нагрузок, должны заработать в 2027 году.

Источник:

