Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Apple выбрала Google Gemini для создания...
реклама
Новости Software

Apple выбрала Google Gemini для создания новой поумневшей Siri

Компания Apple объявила о многолетнем партнёрстве с Google, в рамках которого ИИ-модель семейства Gemini станет основой для новой, улучшенной версии голосового помощника Siri, выход которой ожидается уже в этом году. О сотрудничестве компании сообщили в совместном заявлении, отметив, что после «тщательной оценки» Apple сочла технологии Google наиболее подходящим фундаментом для своих Apple Foundation Models.

Как ранее сообщал CNBC, соглашение рассчитано на несколько лет и предусматривает использование не только моделей Gemini, но и облачной инфраструктуры Google. При этом Apple подчёркивает, что платформа Apple Intelligence продолжит работать непосредственно на устройствах компании, а также в рамках Private Cloud Compute — собственного защищённого облака Apple.

Новая версия Siri должна стать заметно умнее: помощник научится лучше понимать персональный контекст пользователя и выполнять действия от его имени. Работы над масштабным обновлением Siri ведутся с 2024 года, однако в марте прошлого года Apple признала, что проект продвигается медленнее, чем планировалось, и отложила запуск.

По данным Bloomberg, в ходе разработки Apple рассматривала вариант использования кастомной версии Gemini для отдельных функций Siri, включая так называемые «ответы на основе мировых знаний» — поиск информации в интернете с выдачей ИИ-сгенерированных сводок. В ноябре Google представила модель Gemini 3, которая оказалась лучшей в нескольких общепринятых тестах для ИИ.

Параллельно Apple провела перестановки в ИИ-подразделении: бывший руководитель направления Джон Джаннандреа (John Giannandrea) покинул свой пост, а за обновлённую Siri теперь отвечает Майк Роквелл (Mike Rockwell), который ранее возглавлял проект Vision Pro.

Партнёрство с Google не означает отказа Apple от других ИИ-интеграций. Компания уже сотрудничает с OpenAI, а также, по слухам, изучала возможности взаимодействия с Anthropic и Perplexity. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) ранее отмечал, что со временем экосистема Apple Intelligence может получить интеграции и с другими ИИ-компаниями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google сделала рекламу в своих ИИ-инструментах для шоппинга более персонализированной
В Gmail появились ИИ-входящие — Gemini разберёт письма за пользователя и поставит задачи
Samsung завалит рынок гаджетами с ИИ: в этом году она выпустит 800 млн смартфонов и других устройств с Gemini
ИИ-помощник Google Gemini 3 научился генерировать мини-игры YouTube Playables по текстовому описанию
Великобритания запустила расследование по поводу «отвратительных» порнографических дипфейков от Grok в соцсети X
Google спрятала ИИ-обзоры с «тревожными» медицинскими рекомендациями
Теги: apple, google, gemini, siri, ии
apple, google, gemini, siri, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.