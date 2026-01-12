Apple выбрала Google Gemini для создания новой поумневшей Siri

Компания Apple объявила о многолетнем партнёрстве с Google, в рамках которого ИИ-модель семейства Gemini станет основой для новой, улучшенной версии голосового помощника Siri, выход которой ожидается уже в этом году. О сотрудничестве компании сообщили в совместном заявлении, отметив, что после «тщательной оценки» Apple сочла технологии Google наиболее подходящим фундаментом для своих Apple Foundation Models.

Как ранее сообщал CNBC, соглашение рассчитано на несколько лет и предусматривает использование не только моделей Gemini, но и облачной инфраструктуры Google. При этом Apple подчёркивает, что платформа Apple Intelligence продолжит работать непосредственно на устройствах компании, а также в рамках Private Cloud Compute — собственного защищённого облака Apple.

Новая версия Siri должна стать заметно умнее: помощник научится лучше понимать персональный контекст пользователя и выполнять действия от его имени. Работы над масштабным обновлением Siri ведутся с 2024 года, однако в марте прошлого года Apple признала, что проект продвигается медленнее, чем планировалось, и отложила запуск.

По данным Bloomberg, в ходе разработки Apple рассматривала вариант использования кастомной версии Gemini для отдельных функций Siri, включая так называемые «ответы на основе мировых знаний» — поиск информации в интернете с выдачей ИИ-сгенерированных сводок. В ноябре Google представила модель Gemini 3, которая оказалась лучшей в нескольких общепринятых тестах для ИИ.

Параллельно Apple провела перестановки в ИИ-подразделении: бывший руководитель направления Джон Джаннандреа (John Giannandrea) покинул свой пост, а за обновлённую Siri теперь отвечает Майк Роквелл (Mike Rockwell), который ранее возглавлял проект Vision Pro.

Партнёрство с Google не означает отказа Apple от других ИИ-интеграций. Компания уже сотрудничает с OpenAI, а также, по слухам, изучала возможности взаимодействия с Anthropic и Perplexity. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) ранее отмечал, что со временем экосистема Apple Intelligence может получить интеграции и с другими ИИ-компаниями.