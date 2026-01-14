Сегодня 14 января 2026
Новости Software ПО для мобильных устройств
Новости Software

Подписки и приложения для iPhone станут дороже для россиян впервые за десять лет

По сообщениям сетевых источников, компания Apple планирует повысить цены на платные сервисы и подписки для пользователей из России в ближайшие месяцы. Вместе с этим будет пересмотрена общая ценовая политика для сторонних приложений в российском App Store. Последний раз Apple корректировала цены на тарифную сетку в России в 2015 году.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Повышение цен, в первую очередь, затронет все ключевые подписки Apple. Речь о тарифах на облачное хранилище iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ и Apple One. Изменение может затронуть и стандартизированные цены в App Store, включая ступени стоимости приложений и игр в официальном магазине компании. Скорее всего, удорожание затронет и стоимость подписок внутри сторонних приложений в App Store.

На решение о повышении цен в App Store могло повлиять изменение основной ставки НДС, которая в России с 1 января увеличилась до 22 %. Любые продающие цифровые услуги в стране компании вынуждены учитывать этот фактор, и Apple не является исключением. По данным источника, Apple также планирует связать повышение цен с релизом сервиса Apple Health на базе ИИ. Некоторые его функции будут платными, и в процессе запуска платформы произойдёт корректировка цен на цифровые товары сразу в нескольких регионах присутствия Apple.

Информации о точной стоимости сервисов и приложений Apple после корректировки цен пока нет. Предполагается, что компания может учесть разницу между НДС с момента последней корректировки цен в России и разницу в курсах валют с того же периода. Если это действительно так, то следует ожидать подорожания примерно на 20 %. В этом случае минимальная стоимость использования хранилища iCloud на 50 Гбайт составит 69-79 рублей вместо нынешних 59 рублей, а за вариант с 12 Тбайт придётся заплатить 8490 рублей вместо 6990 рублей. Стоимость Apple Music может вырасти со 169 рублей до 199-209 рублей в месяц, семейный и студенческий тарифы Apple Music увеличатся до 329 рублей и 99 рублей соответственно. Цена Apple TV+, Apple Arcade и Apple Fitness+ может вырасти со 199 рублей до 249 рублей для каждого сервиса. Что касается подписки Apple One, то её стоимость может подорожать с 365 рублей до 449 рублей для индивидуального тарифа и до 1190 рублей для премиального тарифа (сейчас он стоит 995 рублей). Отметим, что официальных данных касательно размера повышения цен ещё нет.

В случае изменения стоимости сторонних приложений в App Store разработчики получат обновлённую ценовую сетку. Формально они могут выставлять цены вручную, но на практике многие из них используют готовые ступени. В этом случае стоимость приложений может повыситься с 99 рублей до 119-129 рублей, со 199 рублей до 249 рублей, с 299 рублей до 379 рублей, с 599 рублей до 749 рублей. В этом случае повышение должно затронуть также и все внутриигровые покупки и подписки в приложениях, включая уже оформленные.




Теги: app store, apple, повышение цен
