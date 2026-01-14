Сегодня 14 января 2026
DeepSeek научилась тренировать языковые ИИ-модели без оглядки на ограничения по скорости памяти

Как отмечалось недавно, пропускная способность памяти, используемой в инфраструктуре ИИ, становится одним из серьёзных ограничителей дальнейшего роста быстродействия языковых моделей. Представители DeepSeek утверждают, что разработали метод обучения ИИ-моделей, который позволяет обойти подобные ограничения со стороны памяти.

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

Группа исследователей Пекинского университета в сотрудничестве с одним из основателей DeepSeek Лян Вэньфэном (Liang Wenfeng) опубликовала научную работу, в которой рассматривается новый подход к обучению языковых моделей, позволяющий «агрессивно увеличивать количество параметров» в обход ограничений, накладываемых подсистемой памяти используемых в ускорителях GPU.

От DeepSeek ожидают выхода новой версии большой языковой модели, но ритмичность их создания в случае с китайскими разработчиками сильно страдает от экспортных ограничений США и нехватки ресурсов в Китае. Текст нового исследования, соавтором которого является один из основателей DeepSeek, будет подробно изучаться специалистами в области искусственного интеллекта как в Китае, так и за его пределами.

Описываемая в документе методика «условного» использования памяти получила обозначение Engram, как отмечает South China Morning Post. Существующие подходы к вычислениям при обучении больших языковых моделей, по мнению китайских исследователей, вынуждают напрасно тратить ресурсы на тривиальные операции, которые можно было бы высвободить для высокоуровневых операций, связанных с рассуждениями.

Исследователи предложили в некотором смысле разделить вычисления и работу с памятью, обеспечивая поиск базовой информации более эффективными способами. Одновременно новая технология позволяет большим языковым моделям лучше обрабатывать длинные цепочки контекста, что приближает цель превращения ИИ-агентов в полноценных помощников человека.

В рамках эксперимента новый подход при обучении модели с 27 млрд параметров позволил поднять общий уровень быстродействия на несколько процентов. Кроме того, система получила больше доступных ресурсов для осуществления сложных операций с рассуждениями. По мнению авторов исследования, данный подход будет незаменим при обучении языковых моделей нового поколения в условиях ограниченности ресурсов. По данным The Information, китайская компания DeepSeek намеревается представить новую модель V4 с развитыми способностями в области написания программного кода к середине февраля этого года.

Источник:

Теги: deepseek, ии, ии-модель, исследование
