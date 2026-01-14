Сегодня 14 января 2026
Энергетики — новые айтишники: техногиганты переманивают специалистов по энергоснабжению, чтобы «накормить» ИИ

Бурное развитие центров обработки данных для ИИ требует появления адекватной инфраструктуры в сфере энергоснабжения, поэтому американские техногиганты готовы не только финансировать соответствующие энергетические проекты, но и активно привлекать в свой штат профильных специалистов.

Источник изображения: Unsplash, Mario Spencer

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистику Workforce.ai. По имеющимся данным, количество нанимаемого техногигантами в США персонала энергетического профиля в 2024 году выросло на 34 % по сравнению с 2023 годом до 434 человек, а по итогам прошлого года почти достигло аналогичных показателей. В любом случае, потребность рынка труда в энергетиках по сравнению с 2022 годом, когда бум ИИ только стартовал, сейчас на 30 % выше.

В 2024 году именно центры обработки данных отвечали за 1,5 % всего мирового энергопотребления, этот уровень за предыдущие пять лет вырос на 12 %. Техногиганты в условиях постоянной необходимости наращивать вычислительные мощности готовы не просто нанимать в свой штат специалистов по энергетике, но и поглощать целые профильные компании. Прежде всего, гигантам рынка информационных технологий требуются управленцы из области энергетики.

Microsoft с 2022 года наняла более 570 человек, связанных с энергетической сферой по опыту прошлой работы. Корпорации даже удалось в позапрошлом году переманить бывшего финансового директора General Electric Каролину Дайбек Хаппе (Carolina Dybeck Happe) на роль операционного директора. Amazon с 2022 года наняла на работу 605 специалистов с опытом работы в энергетике. Alphabet на этом фоне заметно отстаёт, наняв с 2022 года лишь 340 специалистов такого профиля. Apple ограничилась 184 специалистами, Nvidia наняла 177 человек, а Meta Platforms замыкает шестёрку с 126 нанятыми специалистами в сфере энергетики.

Техногиганты также охотно поглощают подрядчиков, которые связаны со строительством ЦОД. Как ожидается, Alphabet потратит на покупку активов компании Intersect около $4,75 млрд. Чаще всего специалисты строительного профиля нанимаются техногигантами по временной схеме или через подрядные структуры. Для большинства компаний IT-сектора подобная деятельность не является профильной, поэтому используются разные подходы и схемы в развитии вычислительной и энергетической инфраструктуры. Не исключено, что на этапе эксплуатации построенных ЦОД в цене будут специалисты, помогающие снизить уровень их энергопотребления и сопутствующие затраты. Учитывая высокую мотивацию техногигантов с точки зрения строительства ЦОД и привлечения кадров, зарплаты в этой сфере могут начать расти опережающими темпами. Разносторонне развитых специалистов в энергетической сфере на рынке труда США сейчас не так много, поэтому конкуренция за них будет ожесточённой.

Что характерно, техногиганты в США получают лицензии на продажу электроэнергии, поскольку они готовы заняться её реализацией в случае наличия излишков. Amazon, Google и Microsoft уже получили соответствующие разрешения, а Meta Platforms подала заявку в ноябре прошлого года.

ии-бум, ии, энергетика, сша, рынок труда
