Китайская таможня не дала добро на ввоз ускорителей Nvidia H200

Накануне уже появлялась информация о том, что китайские власти будут требовать от местных разработчиков приобретать ускорители Nvidia H200 только в исключительных случаях. Знакомые с таможенной политикой КНР источники пояснили Reuters, что по факту власти Поднебесной почти полностью блокируют ввоз этих ускорителей в страну.

Таможенные брокеры в Китае, по данным первоисточника, были проинформированы местными властями об отсутствии возможности ввоза крупных партий ускорителей Nvidia H200. Одновременно с китайскими технологическими компаниями была проведена разъяснительная работа, по итогам которой стало ясно, что получить H200 в ограниченных количествах смогут лишь избранные китайские разработчики. Последним, например, для этого нужно участвовать в совместных исследованиях с китайскими университетами, а вот коммерческое использование ускорителей Nvidia H200 остаётся под большим вопросом.

При этом точка в вопросе не поставлена, и запрет может носить временный характер. Некоторые эксперты полагают, что власти КНР могут использовать ситуацию с поставками H200 для дальнейшего воздействия на власти США. Напомним, когда летом прошлого года США сняли введённый было в мае запрет на отправку в Китай менее производительных ускорителей H20, китайским компаниям их закупка тоже не рекомендовалась властями Поднебесной. В итоге глава Nvidia «продавил» возможность поставок в Китай более производительных H200, в какой-то мере упростив жизнь местным разработчикам. Если подобная тактика сработала с H20, то она может быть применена китайской стороной и в случае с H200. Тем более, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признался в намерениях позже договориться о поставках в КНР более совершенных ускорителей с более новыми архитектурами по сравнению с Hopper. Правда, для этого они должны устареть относительно доступных в США, поэтому ждать их появления в Китае придётся долго.