Производители ПК и смартфонов получат в 2–5 раз меньше памяти, чем им требуется в этом году

В текущем году предпосылок для облегчения ситуации с дефицитом микросхем памяти не ожидается, как убеждены аналитики KeyBanc. На этом фоне производители ПК и смартфонов будут ощущать сильнейшую нехватку чипов памяти. Фактически, им будет доставаться не более 20–45 % необходимых объёмов памяти, а цены на смартфоны вырастут.

Объёмы поставок микросхем памяти в серверном сегменте в этом году в ёмкостном выражении должны увеличиться на 50 %, контрактные цены на DRAM в первом квартале вырастут на 25 % и на величину от 10 до 12 % во втором квартале, по прогнозам экспертов KeyBanc. В сегменте NAND контрактные цены вырастут на 20 % в первом квартале и до 15 % во втором, по их мнению. За пределами сегмента ЦОД покупателям микросхем памяти будут доступны гораздо более скромные квоты, не более 20–45 % от фактической потребности. В результате, цены на память для ПК и смартфонов тоже продолжат расти, а ещё сократятся объёмы производства этих устройств.

В количественном выражении поставки ПК сократятся в этом году на 5–10 %, а поставки смартфонов упадут на величину от 3 до 5 %. Более того, крупные поставщики смартфонов типа Apple и Samsung будут вынуждены увеличить стоимость своих устройств на $100–150. По мере наращивания поставок систем на базе процессоров Nvidia Vera, которые сочетаются с памятью типа LPDDR5X, будет усугубляться её дефицит на всём рынке. Эксперты KeyBanc предполагают, что эти системы потребуют такого же количества памяти, как и 150 млн смартфонов. Это менее 10 % ёмкости рынка смартфонов, так что давление на рынок LPDDR5X хоть и будет явно выраженным, окажется не критическим.