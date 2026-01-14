Сегодня 14 января 2026
Криптомошенники похитили $17 млрд за 2025 год — благодаря ИИ «средний чек» вырос на 253 %

2025 год стал периодом самого масштабного роста доходов криптовалютных мошенников. Аналитики подсчитали, что за год злоумышленники похитили активы на сумму около $17 млрд, что на 34 % больше по сравнению с 2024 годом. При этом основными драйверами этого всплеска стали использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания дипфейков, фишинг, сложные схемы эмоционального манипулирования, а также участившиеся случаи выдачи себя за других лиц, включая представителей государственных органов.

Если в 2024 году средний платёж жертвы мошенникам составлял $782, то в 2025 году эта сумма уже составляла $2764, согласно отчёту компании Chainalysis. Ключевым фактором экспоненциального роста стала активная интеграция технологий искусственного интеллекта в мошеннические схемы. Аферы, связанные с использованием ИИ, оказались в 4,5 раза эффективнее традиционных методов социальной инженерии по объёму извлечённых средств. В среднем одна такая операция приносила злоумышленникам $3,2 млн, тогда как схемы без признаков использования ИИ — менее $1 млн, около $719 000. Ежедневный доход от ИИ-мошенничества также был существенно выше — $4838 против $518.

Особенно резко — на 1400 % — выросло количество случаев, когда преступники выдавали себя за чиновников, работающих в государственных структурах. Средняя сумма похищенного в каждой такой афере увеличилась более чем на 600 %. В качестве примера аналитики привели мошенничество с E-ZPass — американской системой электронного сбора платы за проезд. С помощью поддельных SMS-сообщений от имени этой службы аферисты похитили около миллиарда долларов за три года.

Отмечается, что проблема носит глобальный характер и подтверждается данными других ведомств. ФБР предупредило граждан, что мошенничество с использованием криптобанкоматов продолжает набирать обороты, принеся убытки в размере $333 млн только за 2025 год. Одновременно Министерство юстиции США провело крупнейшую в истории конфискацию, изъяв $15 млрд в биткоинах у камбоджийского организатора мошеннической схемы, использовавшего принудительный труд. Эксперты полагают, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку государственные структуры технически не готовы к сложностям отслеживания криптовалют, архитектура которых изначально ориентирована на анонимность.

Теги: криптовалюта, мошенничество, биткоин
