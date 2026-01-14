До чего довёл дефицит: вор украл из компьютеров дизайнерского бюро только память DDR5

Согласно сообщению на южнокорейском форуме, злоумышленник проник в дизайнерское бюро и разбил боковые панели из закалённого стекла на двух настольных компьютерах. Шкафы, ящики столов, бытовая техника и другие предметы в офисе остались нетронутыми. Единственным пропавшим оборудованием была системная память DDR5.

Украденные компоненты указаны как четыре модуля Micron DDR5-5600 CL46 ёмкостью 32 Гбайт. Согласно сообщению пострадавшего владельца бюро, персональные компьютеры в остальном остались неповреждёнными, ущерб от кражи ограничился только модулями памяти и разбитыми стенками корпусов.

Теперь владелец планирует пересобрать повреждённые ПК, но решил отказаться от корпусов из закалённого стекла. Возможно, для дизайнерского бюро на самом деле более уместны стильные закрытые системные блоки.

Неясно, почему подозреваемый выбрал именно модули Micron, но, поскольку компания ушла с потребительского рынка памяти, возможно, это был вовсе не вор, а коллекционер?