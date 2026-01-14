Сегодня 14 января 2026
Phison показала в деле aiDAPTIV+ — ускорение ИИ на обычных ПК до 10 раз

На выставке CES 2026 компания Phison продемонстрировала потребительские ПК с программно-аппаратной комбинацией технологий aiDAPTIV+, обеспечивающей выполнение задач искусственного интеллекта до десяти раз быстрее, чем без специализированного набора технологий.

Источник изображения: Phison

Источник изображения: Phison

Phison представила свою технологию aiDAPTIV+ в середине 2024 года. На тот момент она использовалась для преобразования памяти NAND твердотельных накопителей в управляемый уровень памяти наряду с DRAM, что позволяло обучать или запускать большие модели ИИ на системах, не имеющих достаточного объёма памяти DDR5 и/или HBM. Однако тогда это был лишь экспериментальный проект, ориентированный на корпоративный сегмент. К началу 2026 года позиционирование технологии изменилось. Теперь Phison рассматривает её как средство обеспечения работы моделей вывода ИИ на клиентских ПК, что значительно расширяет область её применения.

Обычно, когда токены больше не помещаются в кэш-хранилище «ключ — значение» (KV) графического процессора во время вывода, старые записи KV удаляются. Если или когда ИИ-модели вновь понадобятся эти токены (в случаях длительных контекстных или агентных циклов), графический процессор должен пересчитать их с нуля, что делает вывод ИИ неэффективным на системах с ограниченным объёмом памяти. Однако в системе, оснащённой стеком aiDAPTIV+ от Phison, токены, которые больше не помещаются в кэш KV графического процессора, записываются во флеш-память и сохраняются для дальнейшего использования, что во многих случаях позволяет снизить требования к объёму используемой памяти и значительно улучшить показатель времени до первого токена — то есть времени, необходимого для получения первого слова ответа.

Особенность обновлённой платформы aiDAPTIV+ от Phison заключается в том, что она позволяет обычным ПК с графическими процессорами начального уровня или даже интегрированными графическими ядрами обрабатывать гораздо более крупные модели ИИ, чем обычно допускает объём установленной оперативной памяти. Внедрение крупномасштабного вывода моделей и ограниченного обучения на настольных компьютерах и ноутбуках может быть ценным для разработчиков и малых предприятий, которые на текущий момент не могут позволить себе крупные инвестиции в ИИ. На выставке CES 2026 компания Phison сообщила, что Acer, Asus, Corsair, Emdoor, MSI и даже Nvidia находятся в списке партнёров по тестированию технологии aiDAPTIV+. Например, Acer удалось запустить крупную модель gpt-oss-120b на ноутбуке всего с 32 Гбайт памяти.

Согласно внутренним тестам Phison, aiDAPTIV+ может ускорить время отклика при выводе до десяти раз, а также снизить энергопотребление и улучшить показатель времени до первого токена на ноутбуках. Очевидно, чем больше модель и чем длиннее контекст, тем выше польза от технологии, поэтому она может быть особенно актуальна для ИИ-моделей класса Mixture of Experts (MoE), а также рабочих нагрузок агентных ИИ. Компания Phison утверждает, что модель MoE с 120 млрд параметров может обрабатываться с помощью 32 Гбайт памяти DRAM, поскольку неактивные параметры хранятся во флеш-памяти, а не в основной памяти. При традиционном подходе в таком случае обычно требуется 96 Гбайт памяти.

Если учесть, что стек aiDAPTIV+ от Phison включает SSD (или несколько SSD) с поддержкой ИИ на основе усовершенствованного контроллера Phison, специального программного обеспечения и прошивки, внедрение технологии должно быть довольно простым. Это важно для производителей ПК, реселлеров и малых предприятий, заинтересованных в использовании данной возможности. Вполне можно ожидать, что технология появится в премиальных моделях ноутбуков, ориентированных на разработчиков и опытных пользователей. Для Phison это означает расширение использования собственных контроллеров, а также дополнительный доход от продаж стека aiDAPTIV+ партнёрам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
ии, phison, пк, искусственный интеллект, ssd
