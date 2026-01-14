Сегодня 14 января 2026
Глава Nothing: смартфоны неизбежно подорожают, а «гонка характеристик» закончится в 2026 году

Основатель и генеральный директор компании Nothing Карл Пей (Carl Pei) высказал мнение, что глобальный кризис с поставками оперативной памяти неизбежно приведёт к росту розничных цен на смартфоны в 2026 году. Причиной он называет фундаментальное изменение рынка полупроводников, спровоцированное взрывным спросом на память для серверов искусственного интеллекта.

Источник изображения: nothing.community

Источник изображения: nothing.community

В развёрнутом сообщении, опубликованном в корпоративном аккаунте X, Пей детализировал масштаб проблемы. По его словам, ключевые компоненты, в частности чипы оперативной и флеш-памяти, за последний год подорожали в несколько раз. В пример он привёл данные, согласно которым стоимость некоторых модулей памяти, которая год назад не превышала 20 долларов, к концу 2026 года может превысить 100 долларов для топовых конфигураций. Эта ситуация ставит всех производителей смартфонов перед непростым выбором: либо повышать розничные цены, либо снижать характеристики устройств.

Тем не менее, Пей выразил уверенность, что его компания сможет сохранить лояльность аудитории даже в новых условиях и назвал происходящее «отличной возможностью» доказать, что ценность Nothing заключается не только в технических характеристиках, но и в общем пользовательском опыте. Это подтверждается тем, что, несмотря на отдельные недоразумения последних месяцев, включая кратковременный эксперимент с рекламой на экране блокировки, компания в 2025 году выпустила ряд устройств, получивших положительные отзывы.

Глава Nothing также высказал мнение, что 2026 год может стать переломным моментом, который положит конец так называемой «гонке характеристик», когда маркетинг устройств строился преимущественно вокруг наращивания показателей производительности и энергоэффективности. Однако этот прогноз, как пишет 9to5Google, выглядит спорным, учитывая сохраняющийся высокий потребительский спрос на максимальную производительность флагманских мобильных устройств.

nothing, смартфоны, полупроводники
