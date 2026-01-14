Google работает над решением распространённой проблемы ИИ-помощников, заключающейся в их склонности забывать детали, касающиеся лично каждого пользователя. На этой неделе началось развёртывание обновления памяти ИИ-помощника Gemini под названием Personal Intelligence. Эта функция позволит ИИ получить доступ к приложениям Google, таким как Gmail или «Google Фото», чтобы давать ответы, гораздо более релевантные для каждого конкретного пользователя.

На данном этапе Personal Intelligence находится в стадии бета-тестирования. Вместо того чтобы заставлять пользователя переключаться между Gmail, Google Фото, поисковиком компании и YouTube, Gemini сможет самостоятельно объединять информацию из разных сервисов. Если пользователь активирует упомянутую функцию, ИИ-помощник Google получит доступ к его данным в различных приложениях компании, за счёт чего алгоритм сможет давать более полезные ответы на задаваемые вопросы.

До этого момента Gemini мог извлекать информацию лишь частично — например, отдельное письмо из Gmail или снимок из Google Фото, — но не имел возможности по-настоящему анализировать эти данные в совокупности. Personal Intelligence призвана изменить это и решить то, что Google называет «проблемой упаковки контекста». Дело в том, что в процессе реальной жизни человека создаётся гораздо больше данных, чем даже большие ИИ-модели могут обработать за один раз. Решение Google заключается в использовании системы, которая самостоятельно отбирает наиболее релевантные письма, изображения, поисковые запросы и другие данные и передаёт их Gemini в тех случаях, когда это необходимо для достижения оптимального результата.

Personal Intelligence работает на базе ИИ-модели Gemini 3, которая на данный момент является самой продвинутой моделью Google. Нейросеть обеспечивает поддержку улучшенных навыков рассуждения, более продвинутых инструментов и огромного контекстного окна объёмом 1 млн токенов. Однако этого всё ещё недостаточно, чтобы за раз обработать всё содержимое целого почтового ящика или фотоархива, поэтому Google задействует механизм «упаковки контента», позволяющий алгоритму извлекать нужные детали в нужный момент.

Чтобы показать, как это работает, Google привела простой пример. Если пользователь спросит Gemini о вариантах шин для своей машины, алгоритм не просто перечислит характеристики. Он сможет определить точную модель автомобиля по сообщениям в Gmail, получить размеры шин из Google Фото и учесть привычки человека, прежде чем дать конкретные рекомендации.

При планировании поездок Gemini может обратиться к старым письмам, связанным с прежними путешествиями, сохранённым местам и фотографиям, чтобы порекомендовать варианты поездок, которые действительно могут понравиться пользователю, вместо того чтобы просто выдать список популярных туристических направлений. Это также работает с текстом, изображениями и видео. Например, Gemini может извлечь номерной знак с фотографии, подтвердить комплектацию по квитанции из письма, а затем объединить эти данные с информацией из поисковика и выдать релевантный ответ на запрос.

Функция Personal Intelligence по умолчанию отключена. Пользователь сам решает, к данным из каких приложений следует предоставить доступ ИИ-алгоритму. При желании можно продолжить привычное взаимодействие с Gemini без какой-либо персонализации. Google также заявила, что Gemini не обучается на данных пользователей Gmail и Google Фото — эти источники используются исключительно для поиска ответов на запросы. При этом компания открыто говорит и о текущих проблемах: иногда Gemini может переходить на личности, путать временные рамки и неправильно интерпретировать степень взаимоотношений пользователя с другими людьми.

Внедрение функции Personal Intelligence начинается на этой неделе. Она станет доступна подписчикам Google AI Pro и AI Ultra в США. Позднее опробовать её смогут и другие пользователи. Функция доступна в веб-версии Gemini, а также на Android и iOS; в скором времени она появится и в ИИ-режиме поисковика Google.