Румынский стартап создал ИИ-очки с технологиями автопилота — они предназначены для незрячих и слабовидящих людей

Румынский стартап .lumen показал на прошедшей недавно выставке CES 2026 весьма любопытную новинку. Речь об ИИ-очках с технологиями автопилота, которые помогают ориентироваться в пространстве полностью незрячим и слабовидящим людям. Модель первого поколения собрала 1500 предзаказов на сумму около $10 млн, но стартап уже ведёт разработку устройства следующего поколения.

Источник изображения: EE Times / YouTube

Источник изображения: EE Times / YouTube

Устройство .lumen имеет два важных аспекта. Первый заключается в том, что используемая в очках технология имеет некоторые сходства и различия с комплексами ADAS (продвинутые системы помощи водителю) для автомобилей. Второй аспект связан с тем, что устройство способно значительно повысить мобильность незрячих и людей с нарушениями зрения после непродолжительного использования, необходимого для того, чтобы пользователь научился интерпретировать посылаемые очками тактильные сигналы.

Основатель и генеральный директор .lumen Корнел Амариэй (Cornel Amariei) в прошлом работал над автономными транспортными системами в компании Continental, но в 2020 году принял решение запустить собственный проект, чтобы создать устройство, полезное для незрячих и слабовидящих людей. Недавно он дал небольшое интервью, в котором рассказал о собственной мотивации для создания этого устройства, а также уроках, которые смог извлечь из разработки систем ADAS для автомобилей.

Амариэй рассказал, что используемый в системах автономного вождения подход, опирающийся на использование предопределённых карт и дорог с чёткими границами, неприменим для пешеходов. Вместо этого компания использует функцию стереозрения в сочетании с нейросетями для непрерывного определения местоположения пользователя и анализа поверхности под его ногами. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что человек не выйдет, например, на поверхность озера только потому, что она выглядит ровной. Ещё Амариэй рассказал о достигнутом прогрессе, финансировании и собственном видении будущего стартапа. Он также не исключил, что очки компании найдут применение в других сферах, например, в робототехнике.

Источник:

Теги: автопилот, искусственный интеллект, умные очки, зрение
.lumen, автопилот, искусственный интеллект, умные очки, зрение
