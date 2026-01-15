Сегодня 15 января 2026
Роботы выгоднее людей: доставка «Яндекса» на роверах обходится до 66 % дешевле курьеров

Расходы на содержание робота-доставщика «Яндекса» оказалось на величину от 49 % до 66 % ниже, чем оплата труда традиционных пеших курьеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков «Совкомбанка» по данным финансовых показателей «Яндекса» в 2025 году.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

Чёткой структуры затрат на роботов «Яндекс» не публикует, однако известно, что их сборку осуществляет контрактный производитель в Китае, а одна единица техники обходится в $10 000. Один оператор управляет 12 машинами, а также требуется один инженер на 24 ровера. Годовое обслуживание робота от «Яндекса» обходится в 295 000 руб., подсчитали в «Совкомбанке»: из них 58 % приходится на ремонт и замену комплектующих, ещё 42 % — на оплату труда оператора и инженера. Для сравнения, в столичных регионах курьер получает в среднем 878 000 руб. в год, в небольшом региональном городе — 574 000 руб. В 2024 году капитализация сервиса доставки «Яндекса» составляла 42 млрд руб., а в первой половине 2025 года выросла до 71,8 млрд руб.

Средняя зарплата курьера на велосипеде или самокате в Москве составляет 90 000 руб., максимальная — 150 000 руб., гласит статистика SuperJob; в Уфе эти показатели составляют 57 000 и 95 000 руб. соответственно. Число вакансий в службах доставки с 2024 по 2025 год снизилось на 11 %, тогда как количество резюме по тому же направлению выросло на 12 %. Для робота оптимальный радиус доставки составляет 2 км от точки отправления, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты: чем короче это расстояние и чем выше плотность заказов, тем более оправдано использование роверов. При коэффициенте загрузки выше 80 % применение роботов экономически целесообразно, тем более что ровер с несколькими отсеками может за один маршрут выполнить несколько доставок, дополнительно улучшая экономику сервиса. Ещё один фактор — условия инфраструктуры: человек может пользоваться лестницами, мостами, надземными и подземными переходами, тогда как роверу необходимы благоустроенные тротуары, плавные съезды и отсутствие глубоких ям у домов.

За девять месяцев 2025 года роботы «Яндекса» выполнили 250 000 доставок. Подробную статистику «Яндекс» не публикует, однако известно, что общее число заказов исчисляется сотнями тысяч в день, а 8 марта 2025 года их количество превысило миллион — это исторический рекорд. По состоянию на конец III квартала 2025 года в «Яндексе» работали 80 роверов в 13 дарксторах — преимущественно в сервисах «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда». Если человек в среднем осуществляет 14 доставок в день, то робот — 12, то есть на 15 % меньше, подсчитали в «Совкомбанке». Иными словами, доля роверов в работе доставки пока остаётся незначительной. К 2030 году роботами будет выполняться уже 17 млн доставок в год, а их доля увеличится с 0,2 % до 6,5 %, следует из прогноза аналитиков банка.

Сейчас «Яндекс» запускает массовое производство роверов четвёртого поколения: через год компания планирует выйти на выпуск 1300 машин в месяц, чтобы к концу 2027 года довести их общее число до 20 000; в следующем году стоимость одного робота может снизиться до $8000. «Яндекс» намерен использовать роверы не только в собственных сервисах, но и продавать их другим компаниям — уже сейчас эти роботы осуществляют доставку из «Пятёрочки» и «Магнита». «Экономика рободоставки сильнее всего раскрывается в крупных городах, где выше плотность заказов, дороже труд курьеров и проще масштабировать парк, поэтому в Москве, Санкт-Петербурге и Казани мы уже видим, что себестоимость рободоставки сопоставима с курьерской и имеет потенциал стать ниже», — подтвердили выводы аналитиков «Совкомбанка» в самом «Яндексе».

Пока в «Яндексе» не говорят о вытеснении курьеров роботами: сейчас роверы помогают решать проблему дефицита кадров и закрывают сценарии доставки «последней мили». Полномасштабное развёртывание потребует дальнейшего снижения себестоимости производства и развития механизмов правового регулирования. Пилотные проекты планируется отрабатывать с использованием экспериментального правового режима (ЭПР). «Яндекс» уже направил проект ЭПР в Минэкономразвития, предложив разрешить роботам движение по тротуарам, правой стороне проезжей части и внутри зданий. Препятствиями пока остаются не только технические неполадки и сложные дорожные условия, но и случаи вандализма, непредсказуемая реакция детей и животных, а также затруднения с получением заказов, указывают эксперты. Сроки полномасштабного развёртывания роверов-доставщиков оцениваются в диапазоне от 3 до 7 лет и могут сократиться, если их производство будет налажено в России, а мобильный интернет станет работать стабильно.

Источник:

Теги: яндекс, ровер, робот
