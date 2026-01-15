Сегодня 15 января 2026
Моддер раскрыл причину проблем с производительностью Monster Hunter Wilds — чем больше куплено DLC, тем выше кадровая частота

Capcom уже почти год пытается найти решение проблем с производительностью своего фэнтезийного охотничьего экшена Monster Hunter Wilds, однако, похоже, японский издатель и разработчик ищет не там, где нужно.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Пользователь de_Tylmarande с форума Reddit поделился находкой, которая при прочих равных может вдвое повысить кадровую частоту в Monster Hunter Wilds. Открытие уже привлекло внимание специалистов Digital Foundry.

В рамках своих изысканий de_Tylmarande обнаружил, что Monster Hunter Wilds на его ПК с Intel Core i7-12800HX, RTX 3070 Ti (8 Гбайт) и 32 Гбайт оперативной памяти работает тем лучше, чем больше куплено DLC (всего их у игры на $562).

Источник изображений: Reddit (de_Tylmarande)
Без DLC
С DLC
В целях эксперимента de_Tylmarande разработал мод, который заставляет игру думать, будто он владеет всеми DLC: «Производительность взлетела до небес». Наибольший прирост наблюдается на ЦП низкого/среднего уровня, но заметен и на топовых.

Энтузиаст проверил игру на двух аккаунтах (с DLC и без) и двух ПК — результат тот же. de_Tylmarande уже отправил свои находки в поддержку Capcom и планирует выложить мод в открытом доступе, если компания не исправит проблему.

По мнению de_Tylmarande, чересчур агрессивная проверка на наличие DLC стала результатом недосмотра со стороны Capcom и не является тайной попыткой издателя выкачать из пользователя как можно больше денег.

Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля 2025 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Из-за проблем с производительностью отзывы в Steam до сих пор «смешанные» (рейтинг 49 %) — патчи с улучшениями ожидаются в январе и феврале.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Источники:

Теги: monster hunter wilds, capcom, ролевой экшен
monster hunter wilds, capcom, ролевой экшен
