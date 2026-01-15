Сегодня 15 января 2026
Intel успокоила: запасов памяти у производителей ноутбуков хватит на 9–12 месяцев

В этом году сегмент ноутбуков может показать выдающиеся результаты, испортить которые способна разве что ценовая политика — дефицит компонентов памяти продолжает бушевать. Asus и другие производители уже предупредили о повышении цен, но трагедии всё же не случится, уверены в Intel.

Источник изображения: asus.com

Большинство производителей ноутбуков, с которым сотрудничает Intel, располагает запасами компонентов памяти, которых хватит на срок от 9 до 12 месяцев, сообщил ресурсу Tom’s Guide старший директор по управлению продуктами в компании Ниш Нилалоджанан (Nish Neelalojanan). «Если бы кто-нибудь мог предсказывать рынок памяти, он бы уже разбогател. При этом у многих наших OEM-партнёров запасов хватит на срок от 9 до 12 месяцев <..> что касается ноутбуков, для обеспечения поставок памяти требуются несколько месяцев», — пояснил топ-менеджер Intel.

Многие производители обозначили свои линейки ноутбуков на текущий год, и бренды масштаба Asus и MSI набрасывают планы на несколько лет вперёд. Планировать наперёд и запасаться компонентами для будущей продукции выгодно — видимо, так в большинстве случаев и происходит. Позитивным фактором обещает стать обновлённая архитектура Intel Core Ultra Series 3 — производитель увеличил кеш третьего уровня (L3) на чипе и открыл к нему доступ для эффективных E-ядер. С возможностью использования до 18 Мбайт при работе на эффективных ядрах «весь этот кеш определённо поможет снизить чрезмерную зависимость от системной памяти».

Ещё одно нововведение, призванное ослабить влияние дефицита памяти — гибкое её распределение в системе. Разработчики стороннего ПО получили новые средства гибко контролировать использование системной памяти приложениями. «Таким образом, в системе происходит множество изменений, увеличивается кеш, системная память становится доступнее для ПО вне ограничений Windows, появляются новые средства и рекомендации по более эффективному распределению памяти», — добавил Ниш Нилалоджанан. То есть, производители ноутбуков спланировали всё заранее, что поможет избежать катаклизмов на рынке в ближайшие месяцы, а Microsoft и другие разработчики стали делать ПО более эффективным.

