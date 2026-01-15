Google Translate, подвинься: OpenAI выпустила онлайн-переводчик ChatGPT Translate

OpenAI без громких анонсов запустила онлайн-переводчик ChatGPT Translate. Это прямой конкурент «Google Переводчику»: здесь есть поле исходного текста с функцией автоматического определения языка, поле перевода и поддержка более 50 языков для перевода в обе стороны.

Есть некоторые отличия от привычного современному человеку «Google Переводчика». В нижней части страницы предлагаются несколько вариантов запросов, которые помогут изменить формат перевода: сделать его более равномерным стилистически, переписать в деловом формате, упростить для ребёнка или, напротив, адаптировать для академической аудитории. Выбрав любой из готовых вариантов, пользователь направляется на основной интерфейс ChatGPT, где уже введён готовый запрос, и можно корректировать перевод с помощью генеративного ИИ.

Впрочем, не всё сразу. На странице ChatGPT Translate указывается, что сервис поддерживает перевод с загруженных изображений, но загрузка их пока не работает. Лучше всего получается перевод обычного текста в веб-интерфейсе на настольном компьютере. Можно открыть переводчик в браузере смартфона и даже произнести фразу, которую необходимо перевести. Не поддерживаются документы, рукописный ввод и перевод страниц — во всём этом «Google Переводчик» традиционно силён. И поддерживает он намного больше языков, чем ChatGPT Translate.

Google тоже не стоит на месте — компания начала подключать к сервису модель Gemini, которая лучше справляется с идиомами, сленгом и местными выражениями. Компания также представила бета-версию переводчика, работающего с наушниками, и добавила новые языки. Пока «Google Переводчик» лидирует в гонке, а ChatGPT Translate обещает не просто точный перевод, но и его возможность адаптировать к собеседнику или аудитории. Когда OpenAI начнёт расширять возможности сервиса, соперничество обострится.