Энтузиаст создал 1500-ваттную GeForce RTX 5090 — пришлось вживить второй разъём 12V-2×6

Мощностные характеристики серийных видеокарт обычно ограничиваются возможностями штатных систем охлаждения, но если энтузиасты готовы совершенствовать последние, то и питание видеокарт можно модифицировать. Одному из энтузиастов удалось установить на GeForce RTX 5090 производства Gigabyte второй разъём питания 12V-2×6.

Естественно, на такой эксперимент его подтолкнуло наличие места под него на печатной плате Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Xtreme WaterForce WB. Контактные площадки под второй разъём питания были тоже предусмотрены производителем, так что моддеру было достаточно лишь припаять этот самый разъём. Дальнейшие эксперименты показали, что независимо от нагрузки, основной разъём дополнительного питания берёт на себя до 61,5 % подаваемой мощности, а второму достаются оставшиеся 38,5 %. В частности, если видеокарта потребляла до 600 Вт, то первый разъём питания передавал 369 Вт, а второй ограничивался 231 Вт.

Не обошлось и без более экстремальных экспериментов. Видеокарта через два разъёма дополнительного питания смогла «переварить» 1521 Вт, причём по основному в этом случае передавалось до 936 Вт, а по второму — приличные 585 Вт. Модифицированную таким образом видеокарту можно использовать в экспериментах с экстремальным разгоном, обеспечив её адекватным охлаждением. В таких условиях не редкость наличие нескольких блоков питания в одной системе, поэтому наличие двух разъёмов 12V-2×6 у видеокарты может быть полезным.

Как недавно сообщалось, MSI тоже предлагает оверклокерам видеокарты GeForce RTX 5090 с двумя разъёмам питания такого типа, и это не единственный партнёр Nvidia, который это делает. Марка Galax (KFA2) в серии HoF традиционно предлагает подобные видеокарты, хотя в рознице можно приобрести не все из них. Часть графических плат, адаптированных под экстремальный разгон, распространяется исключительно в среде специалистов по этому виду деятельности. Они работают на имидж производителя, мотивируя потребителей приобретать «гражданские» версии видеокарт той же марки.