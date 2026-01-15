В Китае испытали ракету для суборбитального туризма — она слетала за линию Кармана и вернулась на Землю

Китайская компания CAS Space провела первый испытательный суборбитальный запуск и успешную посадку возвращаемой капсулы своего аппарата «Лихун-1 Y1» (Lihong-1 Y1). Старт был осуществлён с космодрома Цзюцюань, а аппарат достиг высоты около 120 км, что считается условным выходом в космос. Миссия была нацелена на демонстрацию технологической готовности компании к осуществлению суборбитальных полётов и проверку ключевых систем.

В ходе испытаний инженеры протестировали управление спуском, динамику торможения при входе в плотные слои атмосферы и корректную работу парашютно-посадочного комплекса. Капсула выполнила мягкое приземление в заданном районе, подтвердив надёжность системы возврата. На борту находились научные и технологические эксперименты, включая образцы семян роз для исследования воздействия космического излучения, а также оборудование для тестирования лазерной 3D-печати в условиях микрогравитации.

Успешное испытание рассматривается как ключевой этап на пути к созданию коммерческой суборбитальной платформы для научных исследований и космического туризма. CAS Space планирует использовать результаты этого теста для дальнейшей отработки пилотируемых конфигураций и расширения спектра коммерческих услуг в области частной космонавтики. Проект демонстрирует активизацию китайского сектора частных космических технологий и его стремление конкурировать на международном рынке суборбитальных запусков. Впрочем, стране есть ещё компании для оказания подобных услуг.