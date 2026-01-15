Сегодня 15 января 2026
Новости Hardware

Капитализация ASML превысила $500 миллиардов — TSMC решила увеличить расходы

Рыночная капитализация ASML, крупнейшего в мире производителя оборудования для выпуска компьютерных чипов, впервые преодолела отметку в $500 млрд. Это произошло после того, как TSMC, крупнейший в мире полупроводниковый подрядчик, объявил о намерении нарастить капитальные вложения, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: asml.com

Источник изображения: asml.com

Аналитики ожидали, что планируемые TSMC капитальные вложения составят $46 млрд, но компания увеличила этот показатель до диапазона от $52 млрд до $56 млрд. Это значит, что на приобретение производственного оборудования компания потратит на 21 % больше средств. В результате акции ASML подскочили на 5,4 %, и только за январь она прибавила в цене 24 %, укрепив свои позиции в качестве самой дорогой компании Европы.

ASML, по мнению аналитиков, является явным бенефициаром бума ИИ, который привёл к планам расширения многих производителей чипов, в том числе производителей памяти Samsung и SK hynix, чья продукция используется в ИИ-оборудовании наравне с чипами, которые TSMC выпускает для Nvidia.

Отчёт о доходах за IV квартал ASML должна опубликовать 28 января — пока компания прогнозирует умеренный рост в 2026 году или, в худшем случае, стагнацию продаж. Проблема в том, что даже при колоссальном спросе на ИИ новые заводы для производства ИИ-оборудования возводятся относительно медленно. Но при росте капзатрат TSMC перед ASML открываются хорошие перспективы на 2027 и последующие годы — тайваньский подрядчик намеревается ускорить строительство заводов.

Источник:

Теги: asml, капитализация, производство микросхем
