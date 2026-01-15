Nvidia прекратила производство GeForce RTX 5070 Ti — на очереди 16-Гбайт версия GeForce RTX 5060 Ti

По данным YouTube-канала Hardware Unboxed, компания Nvidia прекратила выпуск GeForce RTX 5070 Ti. Об этом в разговоре сообщили представители компании Asus, заявившие, что Nvidia не поставляет графические процессоры для этой модели видеокарты.

Текущие GeForce RTX 5070 Ti, доступные в продаже, фактически являются последними запасами. Как сообщает Hardware Unboxed, Asus подтвердила, что не планирует возобновлять производство этого графического ускорителя, что означает конец для одной из самых популярных видеокарт среднего ценового сегмента серии RTX 50.

«Таким образом, главная новость в том, что Nvidia фактически сняла GeForce RTX 5070 Ti с рынка. Компания Asus, крупнейший партнёр Nvidia, прямо заявила, что в настоящее время эта модель испытывает дефицит поставок, поэтому производитель установил для неё статус “снята с производства”. Это означает, что компания не планирует больше производить данную модель видеокарты. Всё, что сейчас находится на полках магазинов, — это последние запасы. Производство карты прекращено», — сообщает Hardware Unboxed.

Новость появилась на фоне недавних слухов о том, что Nvidia, из-за дефицита чипов памяти, решила сосредоточится на производстве определённых моделей видеокарт серии GeForce RTX 5000. Согласно имеющейся информации, GeForce RTX 5080 теперь будет основной моделью с 16 Гбайт памяти, находящейся в активном производстве. Hardware Unboxed также сообщает, что модель RTX 5060 Ti с 16 Гбайт тоже испытывает аналогичные проблемы с поставками компонентов, а потому снята с производства компанией Asus. Nvidia делает акцент на производстве моделей RTX 5060 и 5060 Ti с 8 Гбайт памяти.

Hardware Unboxed поясняет, что розничные продавцы и дистрибьюторы уже несколько недель не получают новые поставки GeForce RTX 5070 Ti. В результате цены на видеокарты этой модели выросли с примерно $730 в ноябре прошлого года до $830 в январе, а оставшиеся запасы карт быстро истощаются. Большинство версий GeForce RTX 5070 Ti от Asus уже исчезли из каталога крупного американского ретейлера Newegg. В Австралии цены на RTX 5070 Ti подскочили с 1200 ($800) до примерно 1400 австралийских долларов ($936). Дальнейшее повышение цен ожидается в первом квартале 2026 года.

Цены на GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт тоже растут. Если ранее карту можно было приобрести в среднем за $400, то сейчас её средняя цена составляет около $460. Скорее всего, с истощением запасов цена на эту модель поднимется выше $500. Более дешёвые версии с 8 Гбайт пока останутся на полках, но также сталкиваются с более высокими затратами на поставки. Некоторые ретейлеры ожидают повышения цен будущих партий примерно на 20 %.

Производство GeForce RTX 5070 продолжается, но ретейлеры отмечают сокращение объёмов поставок данной модели, вследствие чего цены на неё тоже начали расти. Но поскольку карта оснащается 12 Гбайт видеопамяти, она менее подвержена скачкам цен на рынке памяти DRAM, поэтому цены растут медленнее.

Выпуск некоторых обновлённых моделей видеокарт GeForce RTX 50 Super действительно планировался, сообщает Hardware Unboxed. Производители видеокарт ожидали анонс на выставке CES 2026. Однако выпуск был отложен на неопределённый срок. Отмечается, что партнёры-производители, присутствовавшие на CES, были разочарованы внезапным изменением планов, поскольку Nvidia первоначально заявляла о проведении запуска именно на выставке.

Если цены на чипы памяти стабилизируются, Nvidia может вернуться к идее выпуска моделей RTX 50 Super в 2026 году. Но текущие сигналы говорят о том, что проект может быть полностью отменён, чтобы избежать пересечения линейки Super с видеокартами нового поколения, выпуск которых ожидается в 2027 году.