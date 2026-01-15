Sony удалила из PS Store более тысячи «мусорных» игр — все они принадлежали одному издателю

Наряду с мировыми хитами и самородками из мира инди-разработки в PS Store ежедневно выходят десятки, а то и сотни игр крайне низкого качества. И на днях Sony приняла меры против одного из издателей таких проектов.

Речь идёт о немецкой компании ThiGames, у которой до недавнего времени было размещено в PS Store ни много ни мало 1194 игры — это четвёртое по величине портфолио среди издателей в цифровом магазине Sony.

На первом месте — eastasiasoft (2018), на втором — Ratalaika Games (1279), а на третьем — Webnetic (1222). Для сравнения: сама Sony Interactive Entertainment числится издателем в PS Store «всего» 666 игр.

Как подметил стример RobThanatos, 14 января все 1194 игры ThiGames в PS Store пропали из магазина. Причина удаления неясна, но дело точно не в качестве продуктов. RobThanatos предполагает, что компания допустила серьёзное нарушение.

Среди последних релизов ThiGames в PS Store — The Jumping Bonbon Match 5, The Jumping Food Racing 2, The Jumping Food Catcher, The Jumping Orange 3, The Jumping Strawberry, Galactic Guardian 1988 и прочие хиты у охотников за трофеями.

Игры такого рода, как правило, создаются с целью паразитирования на известном бренде или как способ для охотников за трофеями заработать «платину» без лишних усилий — в The Jumping Taco: Turbo это можно сделать за полторы минуты.

Это уже не первая подобная чистка. В начале 2025 года Sony удалила из PS Store игры разработчика Randomspin, которого подозревали в использовании генеративного ИИ и выпуске продуктов с идентичным наполнением.