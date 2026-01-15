Сегодня 15 января 2026
«Отделите правду от слухов»: Square Enix подтвердила дату презентации следующей Life is Strange

Вслед за недавней утечкой издательство Square Enix и разработчики из студии Deck Nine Games объявили о планах на презентацию следующей игры в прославленной приключенческой серии Life is Strange.

Источник изображений: Square Enix

Как стало известно, «эксклюзивная» презентация новой Life is Strange пройдёт на следующей неделе — трансляция стартует 20 января в 21:00 по Москве. Следить за ходом стрима можно будет на YouTube.

Согласно сопровождавшему анонс тизеру, релиз предстоящей Life is Strange ожидается на протяжении 2026 года. В описании видео организаторы предлагают зрителям «отделить правду от слухов».

Что касается слухов, то на прошлой неделе европейская возрастная комиссия PEGI (Pan European Game Information) классифицировала Life is Strange: Reunion — вероятно, именно её готовятся представить на будущей презентации.

По сюжету «преследуемая кошмарами и невозможными воспоминаниями» Хлоя Прайс приезжает в Каледонский университет за помощью лучшей подруги — Макс Колфилд. У неё, впрочем, свои проблемы — «смертоносное инферно» вот-вот уничтожит кампус.

Life is Strange: Reunion заслужила от PEGI классификацию «от 16 лет» — в проекте фигурирует реалистичное изображение насилия, использование наркотических веществ, сквернословие и внутриигровые покупки.

Новейшая пока что часть серии, Life is Strange: Double Exposure, вышла осенью 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Несмотря на слабые продажи, сиквел игре, по слухам, был гарантирован.

Теги: life is strange, life is strange: reunion, deck nine games, square enix, приключение
