Для совместного прохождения хоррора Reanimal от авторов Little Nightmares хватит одной копии игры на двоих

Разработчики из шведской Tarsier Studios (дилогия Little Nightmares) заявили, что в их грядущем кооперативном хоррор-приключении Reanimal будет действовать пропуск для друга. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге студии.

Источник изображения: THQ Nordic

Детали системы авторы Reanimal пообещали раскрыть в ближайшие недели. Скорее всего, пропуск для друга будет реализован по аналогии с решением от Hazelight Studios, которое используется в It Takes Two и Split Fiction — копия игры есть только у одного пользователя, но он может бесплатно пригласить своего друга для совместного прохождения.

Напомним, Reanimal расскажет историю брата и сестры, которые решили выбраться с адского острова и спасти пропавших друзей. Им придётся использовать всю свою смекалку и ловкость, чтобы выжить и отделаться от неких тёмных тайн.

Разработчики подготовили локальный и онлайновый кооператив на двоих (есть и одиночный режим), а также полный перевод на русский. Reanimal выйдет 13 февраля на ПК (Steam, EGS), PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S.

Теги: reanimal, tarsier studios, thq nordic, приключение, хоррор
