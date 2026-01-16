Тайвань согласился вложить в экономику США не менее $250 млрд в обмен на снижение импортных пошлин

Откровения руководства TSMC по поводу планов строительства предприятий в Аризоне пришлись весьма кстати, поскольку власти Тайваня и США на этой неделе заключили соглашение в сфере международной торговли, которое обязывает первую из сторон направить не менее $250 млрд на развитие локального производства определённых видов продукции в США.

В обмен власти США не только пообещали снизить ставку таможенных пошлин на ввоз тайваньских товаров с 20 до 15 %, но и вложиться в определённые отрасли тайваньской экономики: полупроводниковое производство, искусственный интеллект, оборонные технологии и сфера безопасности, связь следующего поколения и биотехнологии. Кроме того, Тайвань не будет вводить ответные пошлины на ввозимые из США фармакологические товары, компоненты авиатехники и некоторые виды природных ресурсов. Ввоз этих товаров с Тайваня в США не будет облагаться пошлинами.

Как отмечается, сумма инвестиций в $250 млрд уже включает те средства, которые тайваньские компании пообещали вложить в США ранее. В случае с TSMC это означает, что она определит как минимум $165 млрд из этих инвестиций. Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) в комментариях CNBC подтвердил, что TSMC уже приобрела новый участок земли в Аризоне по соседству с уже имеющимся в расчёте на дальнейшее расширение своего местного производственного кластера. По словам чиновника, власти США ставят перед собой задачу сосредоточить на территории страны до 40 % производственных мощностей тайваньских поставщиков чипов. Те тайваньские производители чипов, которые не пожелают наладить их выпуск в США, могут столкнуться с введением 100-процентных импортных пошлин, как добавил министр.

На период строительства будут действовать особые льготы. Во-первых, необходимые для возведения предприятий в США компоненты и оборудование не будут облагаться таможенными пошлинами. Во-вторых, пока предприятия в США будут строиться, тайваньские компании смогут беспошлинно ввозить в страну для реализации до 2,5 раз больше продукции, чем они смогут выпускать локально после ввода в эксплуатацию этих предприятий. Впрочем, после запуска локальных предприятий соотношение беспошлинного импорта будет урезано до полуторакратной величины. Все объёмы импорта сверх этого уровня будут облагаться пошлиной по ставке 15 %.

По этому тарифу тайваньские компании смогут импортировать в США автомобильные компоненты и продукцию деревообрабатывающей промышленности. Кстати, власти США берутся предоставить тайваньским производителям, желающим развивать локальное производство, до $250 млрд кредитных гарантий. Проекты в области энергетики и искусственного интеллекта тоже смогут претендовать на получение этих средств. В 2024 году Тайвань оказался седьмым по величине внешнеторговым партнёром США, так что достигнутые договорённости имеют важное значение для обеих сторон. Та же TSMC в прошлом году 75 % своей выручки получила в Северной Америке, а поскольку соответствующая сумма перевалила за $90 млрд, пренебрегать интересами местных заказчиков эта тайваньская компания не может.