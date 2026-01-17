AMD пообещала бороться с подорожанием видеокарт из-за памяти, но цены на Radeon уже подскочили более чем на 10 %

AMD намерена сделать так, чтобы её видеокарты Radeon были доступны обычным потребителям, а не только для богатым энтузиастам. Поскольку цены на видеокарты уже вышли из-под контроля из-за нехватки DRAM, вице-президент и генеральный директор Ryzen и Radeon Дэвид Макафи (David McAfee) заявил в недавнем интервью Gizmodo, что AMD намеревается удержать рост цен в разумных пределах.

AMD наладила долгосрочные отношения с поставщиками DRAM, чтобы обеспечить постоянную доступность памяти для своих видеокарт Radeon, пояснил Макафи. Кроме того компания работает с производителями видеокарт над тем, чтобы удержать цены на видеокарты на уровне, близком к рекомендованному, но Макафи не берётся предсказывать, удастся ли это.

«Мы на протяжении многих лет поддерживаем стратегические партнерские отношения со всеми производителями DRAM, чтобы обеспечить необходимый объем поставок и экономическую целесообразность закупок, которые мы можем поддерживать в нашем графическом бизнесе», — сказал Макафи Gizmodo.

«Без памяти по правильной цене создание видеокарт нашими партнерами, которые бы соответствовали правильной цене и рынку, – это сложная задача, — добавил Макафи. — Поэтому очень тщательное управление этой экосистемой поставок памяти – это абсолютно важная часть нашей работы».

На деле уберечь видеокарты Radeon от подорожания компании AMD уже не удалось. Рекомендованная цена Radeon RX 9070 XT составляет $600, но в прошлом году её редко можно было найти по такой цене — лишь через восемь месяцев после запуска карты цена приблизилась к рекомендованной. И теперь цены на Radeon снова растут. Старшая Radeon RX 9070 XT прибавила в цене сильнее остальных — до 17 %, тогда как Radeon RX 9060 XT с 8 Гбайт памяти подорожала примерно на 10 %. А вот версия RX 9060 XT с 16 Гбайт памяти оказалась посередине с ростом около 14 %.

Повышение цен не обошло стороной и предыдущее поколение видеокарт AMD. Так, Radeon RX 7900 XTX стала дороже примерно на 10 % за последние месяцы, RX 7900 XT и RX 7800 XT — на 4–6 %, а бюджетная RX 7600 XT неожиданно продемонстрировала одно из самых заметных подорожаний — до 13 %. Ритейлеры, опрошенные Tom’s Hardware, ранее подтверждали, что AMD увеличивала отпускные цены примерно на $10 за каждые 8 Гбайт видеопамяти.

Топ-менеджер AMD в интервью Gizmodo также затронул вопрос технологи генерации кадров в играх, который остаётся предметом споров среди ПК-игроков из-за задержки ввода, а также визуальных артефактов. Макафи отметил, что AMD хочет осторожно подходить к многокадровой генерации в рамках FSR Redstone и уделять приоритетное внимание отзывам сообщества по мере расширения набора функций этого программного стека с течением времени.