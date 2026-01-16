MediaTek представила урезанный флагманский мобильный процессор Dimensity 9500s

MediaTek представила производительный мобильный процессор Dimensity 9500s, предназначенный для работы в упрощённых версиях флагманских смартфонов — он выступает прямым конкурентом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (без приставки Elite).

Отличительной особенностью 3-нм чипа является архитектура All Big Core: одно основное ядро Arm Cortex-X925 с тактовой частотой 3,73 ГГц, три мощных Cortex-X4 и четыре производительных Cortex-A720 — процессор обходится без малых «эффективных» ядер. Чип также располагает 19 Мбайт кеша для центрального процессора и 10 Мбайт системного кеша — последний показатель является самым большим в своём классе, утверждает производитель. Большой объём кеша позволяет чипу реже обращаться к системной оперативной памяти смартфона, сокращая задержки при обработке данных и повышая общую энергоэффективность при просмотре веб-страниц или переключении между приложениями.

MediaTek Dimensity 9500s комплектуется графическим процессором Arm Immortalis-G925 в 11- или 12-ядерной конфигурации. Поддерживаются трассировка лучей и технология Opacity Micromap (OMM), которая повышает точность освещения и теней в мобильных играх. Решить проблему перегрева во время длительных игровых сессий помогают технологии Adaptive Gaming Technology 3.0 и Frame Rate Converter 3.0 — схемы динамического управления потреблением энергии способны обеспечить стабильный показатель до 120 кадров в секунду при запуске ресурсоёмких игр и до 165 кадров в секунду при оптимизации для киберспортсменов.

Мобильный чип MediaTek Dimensity 9500s располагает встроенным нейропроцессором (NPU) — ускорителем искусственного интеллекта, оптимизированным для ИИ-агентов и генеративных моделей. В наличии функция Speculative Decoding+, которая помогает повысить скорость и точность в задачах ИИ; аппаратная поддержка подготовки сводок по документам и расшифровки аудиозаписей совещаний. Поддерживаются генерация видео и редактирование фотографий с ИИ — например, удаление объектов из кадра, причём без подключения к облачным ресурсам.