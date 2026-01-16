Сегодня 16 января 2026
«Билайну» не выдали частоты для тестирования 5G в московском метро

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) ответила отказом на заявку компании «Вымпелком» (работает под маркой «Билайн»), в которой оператор просил выделить ему полосы радиочастот для создания пилотной сети 5G в московском метро. Это оптимальная среда для таких проектов, но ведомство может выделять частоты лишь после проведения аукционов на них и с учётом программы импортозамещения операторского оборудования.

Источник изображения: James Yarema / unsplash.com

Источник изображения: James Yarema / unsplash.com

«Билайн» просил выделить ему частоты в диапазонах 1965–1980 и 2155–2170 МГц, чтобы запустить пилотную сеть на территории Московского метрополитена, говорится в протоколе ГКРЧ от 25 декабря, который опубликовали на сайте Минцифры 29 декабря. «При принятии решения о выделении или отказе в выделении принимаются во внимание заключения всех заинтересованных ведомств, входящих в состав ГКРЧ, при этом причины для отказа могут быть различными. Фактическая реализация будет зависеть от условий внедрения 5G, которые сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и операторами», — заявили в Минцифры и добавили, что первые коммерческие сети 5G могут заработать в России в 2026 году.

В московском метро у «Билайна» работает сеть 5G-ready, сообщал оператор в 2021 году — агрегация ресурсов LTE1800, LTE2100 и LTE2600 позволяет добиться скорости до 300 Мбит/с на входящем канале абонентского устройства. Оборудование может программными методами переводиться в режим 5G, и оператор хотел задействовать этот ресурс, сообщил Forbes со ссылкой на собственный источник. В ГКРЧ, однако, при принятии решений по вопросам мобильной связи учитывают аспект импортозамещения, тогда как «Билайн» в заявке указал на технологическую нейтральность, чтобы иметь возможность использовать 5G на уже приобретённом зарубежном оборудовании. В Минцифры ранее говорили об идее использовать выделенные для 4G частоты для развёртывания сетей 5G на основе принципов технологической нейтральности — возможно, такие разрешения будут выдавать операторам, которые победят на аукционе на частоты для 5G.

В большинстве стран мира для работы сетей 5G используется диапазон 3,4–3,8 ГГц, но в России им пользуются Минобороны и Роскосмос, которые не собираются его освобождать. В августе 2021 года ГКРЧ отклонила заявки МТС и «МегаФона», которые хотели развернуть тестовые сети в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Самары; в июне ведомство ответило отказом на заявку о тестировании сетей 5G компанией FreshTel (входит в «Ростелеком») в метро Москвы и Казани. Но операторы продолжают проявлять интерес к подобным проектам. «Запуск сетей нового поколения в метрополитенах российских городов позволит существенно разгрузить существующие сети 4G, увеличить скорости передачи данных, а также заложит инфраструктурную основу для внедрения различных сервисов для самого метро, включая возможность беспилотного управления поездами, мониторинга пассажирских потоков, умного видеонаблюдения», — отметили в МТС и добавили, что по состоянию на конец декабря мобильным интернетом в московском метро пользовались 93 % абонентов оператора.

Источник изображения: Shiwa ID / unsplash.com

Источник изображения: Shiwa ID / unsplash.com

«На фоне роста объёмов трафика в московском метрополитене пропускной способности имеющихся в наличии частот уже недостаточно. И если на поверхности расширить сеть можно с помощью строительства ещё одной базовой станции, то в метро — только через новый частотный диапазон. В связи с этим мы по-прежнему ждём решения регулятора о выделении дополнительных диапазонов для 5G», — заявили в «МегаФоне». «Внедрение технологии 5G позволит улучшить качество услуг связи и повысить скорость передачи данных, кроме того, развитие сетей связи пятого поколения будет стимулировать производство российского телеком-оборудования», — подчеркнули в Минцифры.

Тем не менее, тестовые зоны 5G в России всё-таки запускали. Летом 2021 года оператор Tele2 (сейчас T2, входит в «Ростелеком») совместно с Nokia развернул тестовую зону в казанском метро с работающими диапазонами C-band и mmWave (27 ГГц и 3,5 ГГц соответственно) — сеть проработала до лета 2022 года. «Жители Татарстана могли опробовать технологию через точки Wi-Fi или подключившись к сети напрямую. Безусловно, такие проекты крайне интересны с точки зрения повышения знания о технологии, тем более при реализации на сложных транспортных объектах. Нам крайне важно эксплуатировать технологию на реальных абонентских устройствах на тестовых полигонах, а метрополитен — идеальная для этого среда, поскольку работа 5G под землёй не создаёт помех для других сетей», — рассказали в T2. Пилотная сеть 5G некоторое время работала на пяти станциях Большой кольцевой линии московского метро.

Запрошенные «Билайном» диапазоны 1965–1980 и 2155–2170 МГц первоначально использовались в сетях третьего поколения (3G), сообщили опрошенные Forbes эксперты. Сейчас операторы осуществляют рефарминг — запускают сети четвёртого поколения на частотах третьего, и заявка оператора представляется попыткой «прощупать почву» для перевода с 3G сразу на 5G, что логично. Московское метро технически представляется удобной площадкой для таких пилотных проектов, но в ГКРЧ могли решить не торопить события, чтобы не повлиять на дальнейшие аукционы на частоты 5G среди операторов. Да и абоненты, опробовав сети нового поколения в подземке, могли начать требовать развёртывать их повсеместно. С другой стороны, в Бразилии рефарминг обернулся недовольством абонентов, и в России не хотят повторения такого сценария. Могли оказаться против и другие операторы, не желающие упускать переговорную позицию о «золотом» для 5G диапазоне 3,5 ГГц.

Источник:

Теги: 5g, 5g в россии, билайн, россия, гкрч
