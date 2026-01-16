GlobalFoundries приобретёт у Synopsys бизнес, связанный с разработкой процессоров

Компания GlobalFoundries является контрактным производителем чипов, но это не значит, что она далека от сферы разработки полупроводниковых решений. Изначально её бизнес построен на производственных активах AMD, она долгое время сотрудничала с IBM, а теперь договорилась с Synopsys о покупке бизнеса, связанного с разработкой интеллектуальной собственности для процессоров.

Соответствующее соглашение между GlobalFoundries и Synopsys было достигнуто на этой неделе, как гласит пресс-релиз на сайте второй из компаний. Напомним, Synopsys специализируется на программных средствах разработки интегральных микросхем и процессоров. По словам компании, сделка с GlobalFoundries позволит ей укрепить свои позиции в широком диапазоне сегментов процессорного рынка, от облачных систем до периферийных вычислений. По условиям сделки, Synopsys сохранит возможность обслуживания своих клиентов в сфере разработки отдельных подсистем процессоров и готовых решений. Переход клиентов от одной компании к другой и специалистов в штат GlobalFoundries будет максимально плавным.

GlobalFoundries получит доступ к программным средствам разработки различных подсистем и специализированных процессоров, включая CPU, DSP и NPU. Используя эти средства в сочетании с архитектурой MIPS, правами на которую обладает с июля прошлого года, компания GlobalFoundries намерена предлагать своим клиентам комплексные услуги по выпуску процессоров. Интеллектуальные права на многие компоненты процессоров и вычислительных систем по итогам сделки Synopsys сохранит за собой. Сделка должна быть закрыта во второй половине текущего года, её финансовые условия не раскрываются. Получив доступ к ядрам Arc-V, компания GlobalFoundries обеспечит возможность работы с архитектурой RISC-V для своих клиентов.