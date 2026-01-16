Джекпот: продажи Ace Combat 7: Skies Unknown за 7 лет с релиза превысили 7 миллионов копий

Авиационному боевику Ace Combat 7: Skies Unknown от команды Project Aces на днях исполнится семь лет. Как сообщила Bandai Namco, к памятной дате игра достигла символического рубежа продаж.

Напомним, Ace Combat 7: Skies Unknown стартовала 18 января 2019 года на PS4 и Xbox One, через две недели добралась до PC (Steam), а ещё через пять с половиной лет дебютировала на Nintendo Switch.

Bandai Namco регулярно отчитывается о результатах Ace Combat 7 — ко второй годовщине продажи игры превысили 2,5 млн копий, осенью 2023-го взяли отметку в пять млн, а в январе 2025-го достигли шести млн.

Как стало известно, в преддверии семилетия суммарные продажи Ace Combat 7: Skies Unknown на всех целевых платформах взяли новую высоту — семь миллионов копий. Общий результат серии теперь — 21 млн единиц.

«Мы глубоко признательны, что столь много игроков летают с нами так долго. Ждём встречи с вами в следующем небе», — поделился продюсер серии Кадзутоки Коно (Kazutoki Kono). Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Под следующим небом Коно наверняка имеет в виду анонсированную на церемонии The Game Awards 2025 в декабре Ace Combat 8: Wings of Theve — первую за семь лет следующую номерную игру в серии.

Релиз Ace Combat 8: Wings of Theve ожидается в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают аркадный геймплей, динамичные воздушные бои, полную опасностей сюжетную кампанию и текстовый перевод на русский.