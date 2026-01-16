Между Марком Цукербергом и нанятым им Александром Ваном назревает конфликт, грозящий провалом всему ИИ-бизнесу Meta✴

Американские техногиганты не стесняются выкладывать круглые суммы за ИИ-стартапы, разработки которых кажутся ими перспективными. Meta✴ Platforms в своё время выложила $14,3 млрд за 49 % акций Scale AI, чей руководитель Александр Ван (Alexandr Wang) перешёл в материнскую компанию и возглавил ИИ-проекты Meta✴. Теперь у него назревает серьёзный конфликт с Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg).

Как сообщает Financial Times, между компаньонами появляется всё больше противоречий, а сам 28-летний Александр Ван (на фото выше) характеризует манеру Цукерберга принимать непосредственное участие в управлении проектами как «удушающую». С другой стороны, подчинённые Вана выражают неуверенность в том, что он ведёт $600-миллиардный бизнес Meta✴ в сфере ИИ правильным путём. Ставка Meta✴ на это направление может себя не оправдать, а коллектив специалистов дать серьёзные трещины именно из-за противоречий в высшем руководстве.

Слишком строгий контроль за усилиями Meta✴ по развитию собственной ИИ-платформы со стороны Цукерберга, по мнению знакомых с комментариями Вана источников, не только замедляет деятельность группы разработчиков, но и тормозит прогресс и препятствует внедрению инновационных идей. В профильном подразделении Meta✴, которое с подачи Цукерберга в прошлом году тратило огромные средства на переманивание ценных кадров, назревают множественные межличностные конфликты.

У молодого руководителя ИИ-инициатив Meta✴ в лице Александра Вана уже возникали противоречия с прочими представителями руководства компании. В прошлом году они настаивали на скорейшем обучении фирменных ИИ-моделей на данных Facebook✴ и Instagram✴, но Ван был убеждён, что сперва нужно разработать ИИ-модели мирового уровня типа тех, что есть у OpenAI и Google, а уже потом заниматься их интеграцией в существующую фирменную инфраструктуру. На эти жертвы Ван был готов пойти, даже если бы пришлось задерживать эту интеграцию.

Противоречия возникают и между теми разработчиками, что сконцентрированы на ИИ-проектах, и «старой гвардией», которая привыкла заниматься прежними проектами Meta✴, связанными с социальными сетями компании. Добиться слаженной совместной работы обеих частей команды руководству пока не удаётся. Давление на разработчиков растёт на фоне высокой конкуренции, и поспешный выпуск сервиса Vibes оставил у них впечатление, что компания готова выпускать на рынок сырые продукты в погоне за конкурентами.

На этой неделе Цукерберг представил инициативу Meta✴ Compute, которая подразумевает централизацию функций управления внутри компании. Инфраструктурные решения будут приниматься в обход Александра Вана, отчасти это подтверждает наличие некоторых противоречий между ним и главой Meta✴. Полномочия выходца из Scale AI будут урезаны, а Цукерберг сможет оказывать больше влияния на стратегию развития компании в стремительно меняющейся конкурентной среде.