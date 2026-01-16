Сегодня 16 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Между Марком Цукербергом и нанятым им Ал...
реклама
Новости Software

Между Марком Цукербергом и нанятым им Александром Ваном назревает конфликт, грозящий провалом всему ИИ-бизнесу Meta✴

Американские техногиганты не стесняются выкладывать круглые суммы за ИИ-стартапы, разработки которых кажутся ими перспективными. Meta Platforms в своё время выложила $14,3 млрд за 49 % акций Scale AI, чей руководитель Александр Ван (Alexandr Wang) перешёл в материнскую компанию и возглавил ИИ-проекты Meta. Теперь у него назревает серьёзный конфликт с Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg).

Источник изображения: Expedia Group

Источник изображения: Expedia Group

Как сообщает Financial Times, между компаньонами появляется всё больше противоречий, а сам 28-летний Александр Ван (на фото выше) характеризует манеру Цукерберга принимать непосредственное участие в управлении проектами как «удушающую». С другой стороны, подчинённые Вана выражают неуверенность в том, что он ведёт $600-миллиардный бизнес Meta в сфере ИИ правильным путём. Ставка Meta на это направление может себя не оправдать, а коллектив специалистов дать серьёзные трещины именно из-за противоречий в высшем руководстве.

Слишком строгий контроль за усилиями Meta по развитию собственной ИИ-платформы со стороны Цукерберга, по мнению знакомых с комментариями Вана источников, не только замедляет деятельность группы разработчиков, но и тормозит прогресс и препятствует внедрению инновационных идей. В профильном подразделении Meta, которое с подачи Цукерберга в прошлом году тратило огромные средства на переманивание ценных кадров, назревают множественные межличностные конфликты.

У молодого руководителя ИИ-инициатив Meta в лице Александра Вана уже возникали противоречия с прочими представителями руководства компании. В прошлом году они настаивали на скорейшем обучении фирменных ИИ-моделей на данных Facebook и Instagram, но Ван был убеждён, что сперва нужно разработать ИИ-модели мирового уровня типа тех, что есть у OpenAI и Google, а уже потом заниматься их интеграцией в существующую фирменную инфраструктуру. На эти жертвы Ван был готов пойти, даже если бы пришлось задерживать эту интеграцию.

Противоречия возникают и между теми разработчиками, что сконцентрированы на ИИ-проектах, и «старой гвардией», которая привыкла заниматься прежними проектами Meta, связанными с социальными сетями компании. Добиться слаженной совместной работы обеих частей команды руководству пока не удаётся. Давление на разработчиков растёт на фоне высокой конкуренции, и поспешный выпуск сервиса Vibes оставил у них впечатление, что компания готова выпускать на рынок сырые продукты в погоне за конкурентами.

На этой неделе Цукерберг представил инициативу Meta Compute, которая подразумевает централизацию функций управления внутри компании. Инфраструктурные решения будут приниматься в обход Александра Вана, отчасти это подтверждает наличие некоторых противоречий между ним и главой Meta. Полномочия выходца из Scale AI будут урезаны, а Цукерберг сможет оказывать больше влияния на стратегию развития компании в стремительно меняющейся конкурентной среде.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава отдела Meta✴ Reality Labs созвал «важнейшее» собрание года с личной явкой подчинённых
Американские ИИ-стартапы привлекли рекордные $150 млрд инвестиций в этом году
МЕТАния Meta✴: Цукерберг запутал стратегию ИИ — команда в раздрае, разработки буксуют
Apple заплатит Google миллиарды долларов за Gemini — OpenAI отказалась от сделки по Siri
Microsoft, Meta✴ и Amazon согласились платить за использование контента «Википедии»
Существующие функции Samsung Galaxy AI останутся бесплатными — платить придётся за новые
Теги: марк цукерберг, ии, scale ai, кадры
марк цукерберг, ии, scale ai, кадры
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.